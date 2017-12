Ferré substitueix Vilasetrú com a president de la FAR

canvi a la presidència a la Federació Andorrana de Rugbi (FAR). Xavier Vilasetrú, que portava vuit anys en el càrrec, decideix dimitir i el càrrec l’agafa David Ferré, fins ara vocal de l’ens que seguirà una línia continuista respecte a la tasca realitzada per l’actual junta directiva.

La decisió de Vilasetrú es produeix per motius familiars, ja que no li permet «assumir tota la feina que representa com a president de la federació», assenyala el fins ara màxim mandatari. Tot i així no es desvincula i continuarà com a vocal. Precisament aquest és el càrrec que ocupava fins ara Ferré, que assegura ser «un honor» dirigir l’entitat. Li van proposar que agafés la presidència fins al final del mandat i va acceptar. És una aposta continuista i el seu mandat serà fins al 2020, quan es tornin a produir eleccions. Té clar que tractarà de seguir «la mateixa línia de treball de fins ara», que s’ha desenvolupat «de manera correcta i brillant». Potenciarà i consolidarà tots els projectes arrencats, com el rugbi 7 femení, i que «en un futur puguin participar als Jocs Olímpics».

També seguirà potenciant la tasca amb la base, per a que el creixement es mantingui. En aquest sentit la FAR acaba de tancar un acord de patrocini amb McDonald’s per a l’escola de rugbi. Obtenir la signatura de més esponsors és un altre dels seus reptes. Vilasetrú, després de vuit anys en el càrrec, es mostra «content per la feina feta», ja que «volíem treballar més a nivell de base i puc estar molt satisfet amb tot el que hem fet».