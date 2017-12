‘Average’ igualat

Segona victòria del BC MoraBanc Andorra a l’Eurocup (83-77). Ho va fer davant el Fiat Torí, un triomf del tot necessari si es volien tenir opcions de classificar-se pel top 16. I a més ho va fer salvant l’average. Va igualar-lo, al imposar-se de sis punts, que són la mateixos amb què va perdre a la capital del Piemont. Qualsevol empat entre ambós conjunts al final de la fase de grups es decidirà per la diferència global.

Els andorrans van mostrar-se massa imprecisos en atac en l’arrencada, fet que va permetre als italians posar-se per davant mitjançant un triple de Vujacic i una cistella de Garret. El MoraBanc va tardar tres minuts i mig a estrenar-se, a través de Blazic, i en un tres i no res aconseguia capgirar el marcador, amb dues recuperacions, que materialitzaven el jugador eslovè i Stevic. Els dos conjunts ho intentaven, però no estaven gens encertats en el llançament exterior, i això que ho intentaven, però no estaven fins. Després d’una cistella de Vujacic va entrar a pista Shurna, recuperat ja de la pneumònia que l’ha deixat sense jugar més de dues setmanes. Els andorrans perdien de tres, però quatre punts seguits de Diagné finalitzava el quart manant per la mínima (15-14).

Copeland acaba lesionat en un dit de la mà i avui se li realitzaran proves per saber-ne l’abast

L’intercanvi de cistelles va generalitzar el primer tram del segon període, fins que el conjunt del Principat va col·lapsar l’atac piemontès. Okeke posava el 25-26, i a partir d’aquí es va produir un parcial de 17-3. Blazic tornava a donar avantatge als locals i es va tornar a veure la millor versió de Fernàndez, que comença a ser una tònica al Poliesportiu aquesta temporada. Va anotar fins a 11 punts, tots els que portava fins llavors. La reacció es va produir per la pujada en la intensitat defensiva, que permetia no només que els transalpins no estiguessin còmodes ofensivament, sinó també robar pilotes que acabaven dins el cèrcol. Només Stephen va ser capaç d’anotar per part torinesa, amb un triple que no va ser recuperador pel seu equip. Mentrestant Fernández seguia a la seva, tant des de la línia de tir lliure com de tres. Les distàncies s’ampliaven i Copeland i el base madrileny tancava el quart (42-31), la major diferència que fins llavors s’havia produït a l’electrònic. No només s’encara el triomf, sinó també l’average.

Res decidit

Amb un rival que es preveia que podria sortir a buscar el matx, calia saber jugar els primers minuts per a que no reaccionés d’inici i el panorama es compliqués en un matx que estava del tot controlat. Mbakwe, Garret i Patterson reprenien el joc endollats, però a l’altra banda es trobaven amb la resposta de Blazic i Walker. A més, Albicy aportava dos triples. Tot rutllava. Jelinek, també de tres, permetia marxar de 15 (57-42). Tot estava de cara, però després d’una cistella d’Stevic el guió va canviar. La intensitat transalpina va permetre tornar a entrar en el partit, amb un parcial de 3-14 fins a la conclusió del quart. Garret, Washington i Mbakwe feien mal, i només Fernández amb un 2+1 va ser capaç d’anotar. Les pèrdues andorranes es repetien, i l’equip piemontès ho aprofitava. Finalitzava el quart tot obert (62-59).

Arribava el tram decisiu i Karnowski era l’únic que veia cistella. Esmaixava recuperant un llançament de Fernández, però els dos equips es mostraven massa precipitats i els minuts passaven sense que el marcador es mogués. El pivot polonès feia dos punts més i els italians continuaven negats, amb una defensa andorrana que funcionava. Walker participava amb un triple i els primers punts torinesos tardaven a arribar quasi cinc minuts, amb dos tirs lliures de Garret. Karnowski aguantava als seus sota cistella, però els visitants no es donaven ni molt menys per vençuts, sobretot encertant des de la línia de tirs lliures. També ho feien Stevic i Fernández per ampliar distàncies a 10 punts, però un triple de Vujacic i dos punts de Patterson no només feia perdre l’average momentàniament, sinó que també posava en perill el triomf. La tensió era màxima, i més amb la cistella de Garret.

A falta de 30 segons la diferència era només de quatre. Stevic palmejava després del segon tir lliure errat per Fernández, i ràpidament Vujacic materialitzava un triple. Quedaven només 10 segons. Fernández tornava als 4,60 metres i aquest cop no fallava. Albicy va estar a punt de recuperar una pilota i les protestes de la banqueta visitant van significar una tècnica que ja no decidia el partit, que estava guanyat per part del MoraBanc, sinó que podia fer-ho en l’average. Fernández encertava i amb poc més de tres segons per davant Blazic errava un triple llunyà. La pitjor noticia de la nit va ser la lesió en un dit de la mà de Copeland. Avui se li realitzaran proves per conèixer l’abast.

Peñarroya: «Ens hem d’adaptar a l’arbitratge»

Per com es desenvolupava, «és un partit que hauríem d’haver guanyat amb més tranquil·litat», però diferents factors van afectar quan en els dos primers períodes la línia era positiva. Per una banda després del descans, que és «el quart que no ens podem permetre», on es va pensar en «la victòria i l’average», que «ens afecta i no ho portem bé». I per l’altre el criteri arbitral: «Ens hem d’adaptar a l’arbitratge, això t’ho dona l’experiència. Ens ha afectat en algun moment i ens fa marxar del partit».