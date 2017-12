Una ferida greu i tres lleus en un accident al túnel de la Tàpia

Els quatre ferits han estat traslladats a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Des del centre mèdic han detallat que la ferida greu es tracta d'una dona de 26 anys, que ha patit policontusions, un traumatisme cranial i un altre toràcic i avui romandrà ingressada a l'hospital. Pel que fa als tres ferits lleus són un home de 20 anys que ha tingut policontusions; una dona de 34 que té una fractura a la clavícula i a l'estern, així com un home de 24 anys que té també una fractura a la clavícula i policontusions. L'hospital ha indicat que els tres ferits lleus es preveu que seran donats d'alta avui mateix des del servei d'Urgències, ja que cap d'ells requereix que se li ingressi.

Una ferida greu i tres ferits lleus en un accident al túnel de la Tàpia, que tingut lloc a les nou del matí. Des del cos de Policia van informar que hi ha dos vehicles implicats, però encara es desconeixen les causes de l'accident. Arran d'això, s'ha hagut de tancar el túnel de 09:00 hores a les 10:44, ha informat el servei de Mobilitat.

Per El Periòdic

