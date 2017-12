Escaldes col·loca jardineres per millorar la seguretat

El Comú d’Escaldes-Engordany, seguint les directrius del Cos de Policia, va procedir ahir a col·locar al llarg de l’avinguda Carlemany diverses barreres per dotar el principal eix comercial de la parròquia de més seguretat, sobretot en previsió dels dies de major afluència turística que s’espera de cara als propers caps de setmana i Nadal.

En concret, s’han instal·lat 10 jardineres per dificultar l’accés de vehicles que poguessin tenir una intenció violenta. També s’ha comunicat al Cos de Bombers la col·locació d’aquests elements per tenir-los localitzats en cas d’incidències a l’avinguda. Les jardineres s’han posat a tots els trams d’accés al carrer per a vianants i, de moment, està previst que es mantinguin fins després de les festes de Nadal.

Segons informa el comú, aquesta mesura és provsional, a l’espera que comencin els treballs d’embelliment de l’avinguda Carlemany, previstos per la primavera del 2018. I és que el projecte d’embelliment ja preveu la instal·lació d’elements de seguretat permanents a l’avinguda Carlemany per a vianants, com per exemple, pilones amb punxes que només s’activen quan detecten un vehicle no autoritzat.

Altres mesures

D’altra banda, també en termes de seguretat, el comú escaldenc preveu posar càmeres de vigilància a diferents punts de la parròquia i que les imatges s’enviïn directament a la policia. La mesura es va plantejar després de l’onada de robatoris que va tenir lloc al carrer Engordany. A més, el comú estudiarà si les càmeres també s’instal·laran en punts conflictius i espais púbics com Vivand.

Pel que fa l’avinguda Meritxell, Andorra la Vella també estudiarà diverses mesures de seguretat. Tot i que la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, va especificar fa unes setmanes, en una roda de premsa, que «posar moltes barreres també limitaria la llibertat de les persones i això és el que busca el terrorisme».