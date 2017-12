La presentació al concurs d’Arcalís s’amplia fins el 22 de gener

Comença la precampanya sense data per les eleccions

Per ara, quatre interessats han retirat el plec de bases. Tot i això, des del comú sempre s’ha dit que únicament es compta amb l’oferta ferma de la família Viladomat i, per part de l’oposició, amb l’interès de Mountain Peak Developments.

Segons va informar ahir el comú ordinenc, la demanda s’ha fet en vista de la complexitat de les bases i amb la voluntat d’analitzar de forma més acurada cadascun dels requisits i especificitats que es demana per formar part de la societat de neu.

El Comú d’Ordino ha decidit ampliar els terminis de presentació al concurs que es va obrir per entrar a Secnoa com a soci privat (a través de la compra d’accions) i gestionar l’estació d’Arcalís. La data de tancament fixada era el 15 d’aquest mes, però a petició d’alguns dels interessats en concursar, s’ha decidit allargar el període fins el proper 22 gener.

