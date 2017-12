Andorra acollirà la Cimera Iberoamericana del 2020

Els ministres d’Afers Exteriors dels països de la Comunitat Iberoamericana van decidir ahir a La Antigua (Guatemala) que Andorra sigui la seu de la Cimera Iberoamericana del 2020. La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, va celebrar el suport de la comunitat iberoamericana a Andorra i va traslladar als seus homòlegs l’honor i la responsabilitat que suposa pel Principat acollir la cimera i poder guiar l’acció de la Conferència Iberoamericana durant dos anys. Tot i que la candidatura no quedarà validada definitivament fins a la cimera de caps d’Estat i de Govern prevista per al novembre de l’any que ve, el compromís adoptat ahir permetrà al Principat iniciar els treballs preparatius d’aquest important repte.

La candidatura del Principat ha tingut el suport del Govern espanyol. Durant la seva estada a Antigua, la ministra Ubach ha pogut trobar-se en reunió bilateral amb el ministre d’Afers Exteriors i Cooperació espanyol, Alfonso Dastis, al qual ha agraït el suport espanyol a la candidatura andorrana. Els dos homòlegs han tractat l’estat de les negociacions d’Andorra amb la Unió Europea. La ministra ha apreciat el suport d’Espanya en aquest procés d’acostament.

Ubach també ha mantingut una reunió de treball amb la ministra de Relacions Exteriors de Colòmbia, María Ángela Holguín, a la qual ha expressat la voluntat de reforçar la cooperació bilateral. Les dues ministres han tractat la possible visita del president colombià a Andorra, Juan Manuel Santos Calderón, convidat pel cap de Govern, Toni Martí, el mes de setembre passat.

Andorra va ser admesa a la comunitat iberoamericana a la cimera de Costa Rica de l’any 2004. La proposta que el país aculli la cimera del 2020 va ser tractada el mes de maig passat en una reunió al Palau de la Moncloa entre el president espanyol, Mariano Rajoy, i el cap de Govern, Toni Martí. Posteriorment, el mes de juny també va estar a l’agenda de la trobada entre els dos ministres d’Exteriors, Alfonso Dastis i Gilbert Saboya, en una de les darreres activitats d’aquest abans d’agafar la cartera d’Economia.

A la Comunitat Iberoamericana tot es decideix per consens, sense votacions. A l’ordre del dia de la reunió s’han abordat diversos programes de cooperació, entre ells un conveni iberoamericà de mobilitat del talent, que pretén eliminar traves per a la mobilitat de personal qualificat, inversors o investigadors, i un de mobilitat acadèmica.

En declaracions a Efe, Ubach ha explicat que estan «molt contents» amb el punt resolutiu assumit pels cancellers en la declaració final de La Antigua, ja que «accepta que Andorra pugui acollir la pròxima Cimera Iberoamericana». «Per a Andorra és una cosa molt positiva. Estem molt contents. És realment una gran oportunitat per al nostre país, que li permetrà ser més actiu en l’espai iberoamericà», ha assegurat, i ha afegit que, de ratificar-se aquesta decisió al novembre de l’any que ve, es triarà amb tots els Estats membres assumptes comuns i d’interès per a tothom.