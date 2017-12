Gallardo presenta candidatura amb el suport de la meitat de la militància

Jordi Gallardo va oficialitzar ahir el que mai ha amagat: les seves ganes de liderar Liberals d’Andorra i l’ambició d’arribar a cap de Govern. L’actual president del partit va convocar ahir a la premsa per informar que havia presentat candidatura per ser el proper cap de llista de la formació a les properes eleccions generals i que ho havia fet amb un «ampli suport». Concretament, Gallardo va detallar que s’ha posat en contacte amb aproximadament la meitat de la militància i va assegurar que tots els que han escoltat la seva proposta li han donat suport.

Sense concretar el número de signatures recollides, el candidat a liderar l’actual principal partit de l’oposició va afirmar que «he aconseguit el suport d’una part important de la militància». El també actual vicepresident del Grup Parlamentari Liberal no va voler desvetllar quins noms de pes validen la seva candidatura. Amb tot, es coneix que compta amb el suport «incondicional» del conseller general, Ferran Costa, que el va acompanyar en la seva presentació i d’una figura important com és l’excap de Govern, Marc Forné.

Més candidatures?

Gallardo no va revelar si, més enllà de la seva, el partit ha rebut altres candidatures. En cas que finalment hi hagi més d’un aspirant i que no s’arribi a un consens, el partit celebraria primàries per escollir el lideratge per als pròxims comicis. Sigui quin sigui l’escenari final, si Gallardo compta amb el suport de la meitat de la militància sembla més que probable que acabi sent el nou aspirant a cap de Govern per part dels liberals.



En tot cas, el liberal sí que va indicar que ahir al matí va informar a l’actual president del grup parlamentari, Josep Pintat, del seu pas. Segons va relatar, el lauredià li va «desitjar sort» sense indicar si també optava al lloc o no. «Ha sigut una trucada breu, de cortesia i de rigor», va apuntar. En tot cas, tot sembla assenyalar que Pintat cedirà el protagonisme i no es presentarà com a candidat. La divisió interna que viu el partit i que s’ha evidenciat en diverses ocasions les darreres setmanes ha acabat apartant a Pintat del centre dels liberals, ja que part del sector que li donava suport no ha entès l’apropament del lauredià amb Toni Martí. Un acostament, d’altra banda, que podria deixar els liberals sense el suport d’Unió Laurediana (UL) en les properes eleccions i que els dificultaria guanyar a Sant Julià. Sobre aquesta qüestió, Jordi Gallardo únicament va manifestar ahir que «quan arribi el moment UL decidirà i nosaltres també». «Encara no estem en aquest escenari perquè no sabem quan seran les eleccions, tot i que crec que seran més d’hora del que creiem», va afegir.

«Tinc les ganes i el projecte»

Gallardo va anunciar la seva candidatura «sense dubtes i legitimat pel suport de la militància amb qui he parlat». Segons va emfatitzar, el suport dels militants «m’ha fet decidir». L’actual president liberal va deixar clar que té un «ferm compromís amb el projecte» i que «ha arribat el moment en que crec que la solidesa i el repte és motiu de pes per ser el nou líder». «Estic disposat a treballar amb l’objectiu de guanyar les eleccions i donar solucions a les dificultats de la ciutadania», va declarar.



Gallardo està convençut que Liberals d’Andorra «és una alternativa de Govern clara, i la única» i va opinar que és el moment de«construir un programa al voltant d’una persona amb energia i ganes». «Penso, humilment, que aquesta persona sóc jo i que puc portar a Liberals d’Andorra una nova etapa d’èxit amb compromís, exigència i sempre amb la veritat».

El també conseller general va recordar que el 2011 la formació «va estar a punt de desaparèixer» i que actual «som el principal partit de l’oposició». «El projecte ha crescut i va a més», va sentenciar. Així mateix, va reconèixer que en les darreres eleccions generals ja tenia l’ambició de presentar-se com a candidat a cap de Govern però que el partit va decidir fer un procés diferent i va anar a buscar a Josep Pintat per liderar la llista. «Vaig entendre la decisió i vaig lluitar perquè ho fes amb les millors condicions», va confessar, tot afegint que «mai he amagat les meves aspiracions a liderar aquest projecte». «No és quan un vol sinó quan la militància ho decideix», va argumentar orgullós.

Últim dia per presentar candidatura

El procés per escollir número u per la llista liberal només compta, com a mínim públicament, amb un nom: Jordi Gallardo. En tot cas, fins aquesta tarda els aspirants que vulguin i que hagin aconseguit el suport de com a mínim el 10% de la militància tenen temps de presentar candidatura.

A les 19.00 hores es donarà per tancat el termini i s’obriran les propostes presentades. A partir d’aquí, i sempre que hi hagi més d’un aspirant, s’obrirà un termini de 10 dies en el qual s’intentarà arribar a un consens per escollir candidat. En cas que no s’hi arribi, caldrà convocar un congrés extraordinari en un termini màxim de 30 dies en el qual es celebrarien unes primàries i la militància votaria l’escollit per liderar la formació a les pròximes eleccions generals.

En total, doncs, a partir d’avui i si no s’arriba a cap consens, en un període màxim de 40 dies, Liberals d’Andorra tindrà el nom de la persona que aspirarà a ser el nou cap de Govern del Principat en uns comicis que es podrien avançar a l’any vinent.