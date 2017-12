La directora de Montferrer denuncia Ensenyament

Comença la precampanya sense data per les eleccions

En aquest sentit, el lletrat considera que «el que els hi sap greu és que l’escola estigui funcionant correctament i generi èxit» perquè, segons el magistrat, arran del canvi de línia pedagògica s’han gairebé duplicat el nombre d’alumnes, arribant-ne a la vuitantena. Simarro també va explicar que l’objectiu de la querella és el d’aclarir el conflicte que arrossega el centre des de fa nou mesos, que va comportar una inspecció el passat mes d’abril i pel qual l’AMPA de l’escola es va manifestar el 30 de maig per demanar explicacions a Ensenyament sobre la situació i en defensa de l’actual projecte educatiu.

La querella s’ha presentat després que, des del passat mes de març, la directora del centre s’hagi sentit assetjada, segons Simarro, per, entre d’altres, alguns professors que «estan disconformes amb el nou projecte educatiu» que es va posar en marxa ara fa dos anys i que va ser aprovat pel Departament d’Ensenyament.

Rodríguez pretén denunciar suposades calúmnies que algunes veus haurien difós sobre la seva persona en els darrers mesos i que tindrien a veure amb la sospita que hauria comès irregularitats en l’exercici de la seva feina. Des de la conselleria es va obrir una investigació el passat 18 de juliol que s’ha resolt, fa aproximadament un mes, amb una falta lleu «per haver signat un document sense tenir competències per fer-ho», segons va aclarir ahir l’advocat de la directora, Pau Simarro, que creu que tot plegat ha estat una «excusa» per fer pressió a la docent i intentar que dimiteixi.

