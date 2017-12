El ritme de les peülles màgiques

Si aquests dies sentiu un soroll desconegut sobre els carrers i les avingudes de la capital, no el deixeu passar, podríeu tenir l’oportunitat de veure en primera persona els ajudants més animals i més màgics de tot el Nadal: els rens del Pare Noel i els dromedaris de Ses Majestats els Reis d’Orient.



El Comú d’Andorra la Vella ha aconseguit convèncer-los per segon any consecutiu per fer una parada fins al dia 10 a la parròquia. Segur que el caliu de tots els nens andorrans i estrangers que els estaven esperant els va fer acabar decidir-se. Si voleu veure’ls, es passen la majoria del dia a la plaça del Poble, tot i que també s’aventuren pels carrers de tant en tant.

Però no hi ha només animals, al Nadal de la capital i per avui tindrem un altre plat fort. Abrigueu-vos bé perquè aquest convidat va pel cel: el zepelí gegant de la Companyia la Baldufa. Passarà per l’eix comercial a les 18:30 amb tot un seguit d’històries fins a arribar a la plaça del Poble. Aquesta acció anirà acompanyada de la presència de menairons que seguiran treballant per assegurar-se que tothom es pot emportar el seu grapat de bons desitjos.



Si us heu portat bé, no oblideu passar per l’Oficina de correus màgica, en marxa des de dimecres i fins al 5 de gener. S’hi recullen i segellen diàriament entre les 17:30 i les 19:30 les cartes per enviar-les als encarregats de repartir els regals nadalencs arreu del món: el Pare Noel, els reis de l’Orient o la bruixa Befana. El comú ha produït aquest any 15.000 exemplars de cartes que els nens poden omplir al taulell d’atenció al públic o bé portar ja degudament complimentada.



A causa de l’elevada afluència turística, les activitats de l’espai Frozen, de Disney, situades a la plaça de la Rotonda, també amplien el seu horari: estarà obert de les 10:00 a les 14:00 i de les 16:00 a les 20.00.



La plaça Guillemó se suma a totes les activitats amb la pista de patinatge de gel sintètic i una proposta de jocs artesanals de fusta gegants desplegada de la mà de La Pantonimia en dues sessions: a les 12.00 i a les 17.00.



Si algú trobava a faltar el consumisme nadalenc, no cal patir, la plaça del Poble també ens proveeix d’un Mercat de Nadal fins a les 21.00. Però l’atenció del visitant haurà de competir entre les paradetes i l’espai gastronòmic o el tobogan gegant de gel sintètic, amb uns gens menyspreables 35 metres de recorregut.



Però si vosaltres el que voleu és arremangar-vos i crear, cap problema. Durant l’horari d’obertura del mercat hi haurà la Carpa d’Artistes amb tallers i manualitats gratuïtes per infants. Segur que tothom trobarà un pla adequat pel seu esperit nadalenc.