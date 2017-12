El MoraBanc està en vil pel dit de Copeland malmès contra el Torí

El BC MoraBanc Andorra no pot respirar tranquil pels diversos episodis de lesions que estan afectant ja des de la pretemporada. L’equip tricolor està ara pendent de Chris Copeland, que es va fer mal en un dit en el partit de dimecres contra el Fiat Torí i és dubte per al partit de demà a la pista del Delteco Guipúscoa (19.00 hores). Els problemes amb les lesions s’han accentuat en el darrer mes i la situació comença a tenir al personal preocupat.

Copeland es va lesionar un dit de la mà esquerra al segon quart i allò va obligar Peñarroya a donar entrada a John Shurna, ja a la banqueta després de perdre’s dos partits per una pneumònia. Malgrat tot, calia vèncer el partit contra el Torí i fer-ho almenys de sis punts per igualar l’average (com així va ser: 83-77) i mantenir l’esperança de classificar-se per al top-16 de l’EuroCup i Peñarroya va tornar a tirar del recent fitxatge tricolor abans del final del partit, tot i que a l’acabament va avançar que «podria tenir alguna lesió».

Ahir a última hora de la tarda encara es mantenia el condicional. Copeland es va sotmetre a diverses proves per veure l’abast de la lesió, però encara no hi ha un pronòstic definitiu i el club va guardar silenci. «No se sap ni tan sols si viatjarà amb l’equip», asseguren des del club. Amb tot, tampoc es tracta d’una mala notícia, ja que tot i que estigui condicionant la preparació del partit a Sant Sebastià, no està encara descartat.

Amb tot, la situació no és gens agradable perquè les lesions estan afectant a la plantilla des del primer dia de la pretemporada i no hi ha manera de treure-se-les de sobre. Llavors, el tècnic tricolor va anunciar: «La idea és tenir una plantilla amb dotze jugadors». Però podent disposar d’ells, no tenint-los convalescents. Peñarroya tan sols ha pogut disposar de dotze jugadors del primer equip en el partit contra el Real Betis Energía Plus, (el passat 12 de novembre, amb victòria tricolor per 96-68) dels 17 que ha jugat entre Lliga Endesa i EuroCup.

Burjanadze, absent des de l’abril

Beqa Burjanadze és el cas que s’arrossega des de fa més temps, per una lesió al genoll de la cama dreta. El pivot georgià va jugar el seu darrer partit amb el MoraBanc el 30 d’abril passat contra el Bilbao a Miribilla (derrota per 81-67), en la jornada 31 de la fase regular del la temporada 2016-2017 i des de llavors no l’hem tornat a veure vestit de curt. Se l’esperava per a la pretemporada, però el tractament conservador no va funcionar fins el punt que va haver de passar pel quiròfan a principis d’octubre i començar de zero la recuperació. El resultat: cinc mesos més de baixa. Almenys fins al març no se l’espera.

Per això el MoraBanc, amb l’objectiu de satisfer les necessitats de Peñarroya, va tancar el fitxatge de Chris Copeland el 2 de novembre. Amb el nord-americà ja podia fer una convocatòria amb dotze jugadors del primer equip, sense haver de tirar del filial per completar les convocatòries, però aquest privilegi li va durar ben poc.

Shurna i Jankovic, alhora

Al novembre s’està vivint un malson amb la infermeria. Quan no és un, és un altre; i sinó, dos a la vegada. Com ha passat amb John Shurna i Vladimir Jankovic. Tots dos van coincidir sent baixa contra l’Unicaja i el València i ahir no van tornar a repetir perquè Shurna va jugar quatre minuts, mig obligat per la lesió de Copeland.

Shurna s’ha perdut dos partits a causa de la pneumònia, però Jankovic, que va patir una lesió muscular en un bessó el 4 de novembre a la pista del Divina Seguros Joventut (derrota per 103-101 després de dues pròrrogues), se n’ha perdut quatre, afegint els d’Eurocup davant l’Unics Kazan la setmana passada i el Fiat Torí, dimecres. Els serveis mèdics del club tricolor van pronosticar llavors un mes de baixa que ja s’ha complert i encara no hi ha notícies del club de que torni a una convocatòria.

De moment no hi ha cap altre jugador afectat seriosament per les lesions. Moussa Diagne, per exemple, va tenir algun petit problema amb els adductors fa deu dies que no el van impedir jugar 13 minuts a la pista del València, on Peñarroya va portar els deu jugadors disponibles que tenia del primer equip comptant amb el senegalès i sense cap jugador del filial.

També ha patit alguna petita molèstia el capità, Oliver Stevic. Igual que Jankovic, va ser a la pista del Joventut i per això va estar menys de cinc minuts en pista en el següent partit contra el Betis, quan la seva mitjana de minuts per partit aquest curs està sent de 20.

Avui la situació podria normalitzar-se, ja que Shurna comença a recuperar el seu màxim nivell, Jankovic està en la recta final de la seva recuperació i Copeland és una incògnita que pot ser tant una notícia dolenta com bona. En aquest cas, Peñarroya podria tornar a tenir dotze jugadors del primer equip a disposició, però ni molt menys els té frescos. Jugar dues competicions no està sent gens fàcil perquè els resultats no acaben d’acompanyar i les cames dels jugadors comencen a pesar. Peñarroya –que ja ho intenta fer– haurà de filar prim amb les rotacions i les càrregues de minuts.