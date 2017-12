Una ferida greu i tres lleus en un accident al túnel de la Tàpia

Una dona, resident i de 26 anys, va resultar ahir ferida lleu en un accident que va tenir lloc al túnel de la Tàpia de Sant Julià. A més, arran d’aquest accident també van resultar ferits lleus tres persones més, segons va informar la Policia. En concret, el cos va rebre a l’avís a les nou del matí, que hi havia hagut un accident a l’interior el túnel. Per causes que es desconeixen un Seat Ibiza va sortir del seu carril, va envair el de direcció contrària i va xocar amb un 4x4 Suzuki Jimmy, que conduïa una resident de 34 anys i que anava sola al vehicle.



Els quatre afectats van haver de ser traslladats ahir a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. La ferida de més gravetat és la conductora del Seat Ibiza, que va patir diverses policontusions, un traumatisme cranial i un altre toràcic. Per aquest motiu, és l’única que es va quedar ahir al centre mèdic, mentre que els altres van ser donats d’alta, segons van informar des de l’hospital. La noia anava en el vehicle amb dos acompanyants, dos homes també residents. Un d’ells, de 24 anys, té una fractura a la clavícula i policontusions lleus. L’altre afectat, un jove de 20 anys, també va patir diverses policontusions. Pel que fa a la conductora de l’altre vehicle, es va fracturar la clavícula i l’extern.

Arran de l’accident es va haver de tancar el túnel de la Tàpia de 09.00 a les 10.44 hores, va informar el servei de Mobilitat.

Cues per entrar al Principat

Per segon dia consecutiu es registren cues per entrar al Principat des de la frontera del riu Runer

Per segon dia consecutiu, es van registrar cues per entrar a Andorra des de la frontera del riu Runer, segons Mobilitat. Les retencions van començar a les nou del matí i es van allargar fins a les quatre de la tarda. Per entrar a Andorra la cua es va perllongar nou quilòmetres i un cop al Principat quatre.

A més, es van registrar tràfic dens a les nou del matí per accedir a pistes a la Massana com a Canillo. A més, al final de la jornada també es van registrar retencions durant la baixada de pistes. En el cas de la Massana, la baixada es va perllongar de quatre a set de la tarda. A la parròquia de Canillo es van registrar retencions a Soldeu, Tarter i Canillo, que es van allargar de quatre de la tarda a tres quarts de nou del vespre. A més, hi va haver tràfic dens durant tot el dia a la CG-1 a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.



Per sortir del Principat, també es va produir retencions. Aquestes van començar prop de les cinc de la tarda i es van prellongar durant sis quilòmetres. A l’hora del tancament, encara hi havia cues per sortir del Principat.