L’ocupació hotelera del novembre creix un 7,7% respecte el 2016

L’ocupació hotelera va créixer prop d’un 7,7% el mes de novembre en relació al mateix període de l’any passat, segons xifres de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA). Amb aquest increment, l’ocupació va arribar fins al 40,7%. A més, amb aquesta xifra el novembre d’enguany se situa cinc punts percentuals per sobre de la mitjana dels darrers sis anys, que és del 35,3%.



El president de la UHA, Manel Ara, ho va relacionar amb el fet que aquest novembre s’han realitzat diverses activitats per atreure l’arribada de turistes com l’Andorra Shopping Festival o l’Andorra Taula. A més, també va tenir lloc la gal·la de la Federació Internacional de Motociclisme (FIM) el 27 de novembre. Tot plegat van contribuir que arribessin més turistes al Principat.

El novembre del 2016 l’increment de reserves va ser d’un 16,6% en comparació a un any abans. Ara, però, va recordar que es venia d’anys negres. En concret, el 2014 l’ocupació es va disminuir un 2,25% i un any després un 8%.

Així doncs, el president de la UHA va ressaltar que fa dos anys que es registren xifres positives. Així mateix, hi va afegir que el mes de novembre segueix «la inèrcia» de tot l’any, que va valorar que està sent «positiu perquè s’està millorant l’ocupació». I les perspectives tant per aquest pont de la Puríssima com per les festivitats nadalenques també són optimistes.



De fet, des que va començar el 2017, només hi ha hagut tres mesos on hagi descendit el turisme. El gener va baixar prop d’un 0,4%, el mes de març un 19,9% i el d’octubre un 0,8%. Ara, però, va recordar que la davallada de març es deu el fet que la festivitat de la Setmana Santa enguany va caure a l’abril, quan es va incrementar l’ocupació un 67,4%.

També es va millorar al novembre la facturació dels hotels, que va ser un 70% superior en relació a un any abans, segons Ara. «El nostre sector estem millorant l’ocupació i el preu de venda. Estem a nivells d’abans de la crisi», va assegurar Ara.