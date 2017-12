Nadal a l’aire lliure

Sonava ABBA, Dancing Queen, que no és una cançó nadalenca però sí de l’època de la majoria de persones que eren a la Fira de Santa Llúcia de Sant Julià a aquella hora del matí d’ahir, juntament amb un grapat de mainada curiosa.



La primera parada que vam trobar, convidava a pecar per gola, amb un acolorit assortit de confitures «fetes a Andorra i de producció ecològica», van informar des de darrere del taulell. Per sort, uns minuts més tard, el mossèn de Sant Julià, Pepe Chisvert, beneïa no només la cinta inaugural, sinó «tot el que es pogués beneir a Sant Julià». Mentre pronunciava aquestes paraules, al seu costat hi havia el cònsol del comú lauredià, Josep Miquel Vila; els ministres d’Economia i Salut, Gilbert Saboya i Carles Àlvarez, respectivament; així com altres autoritats de la parròquia.



Després d’uns anys celebrant la fira a una carpa, aquest any ha tornat al ras «un ambient que genera més germanor», va opinar Vila. La consellera de Turisme del comú, Meritxell Teruel, també va considertar l’espai «un encert», alhora que va explicar que es preocupen de què els paradistes no passin fred: «els donem xocolata calenta». Les previsions de visitants de la consellera van ser bones «creiem que amb el pont, molta gent de pujada o baixada hi farà una pausa». Entre paradetes de figures pel pessebre, dolços de temporada, manualitats tradicionals de ganxet o una inversemblant de vestits de temporada per a gossos, trobem les peces nadalenques creades pels interns de La Comella que formen part «dels tallers de reinserció sociolaboral del centre», segons va explicar un dels tècnics de la presó, «hi col·laboren el 50% de la població penitenciària i el Nadal és el moment al què dediquem més esforços». La Fira de Santa Llúcia es podrà visitar fins demà a la tarda.