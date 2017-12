Vila, al marge del recurs al TC per la reforma comunal

El cònsol de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, qui va demanar l’informe a Aparicio que va posar dubtes sobre la inconstitucionalitat de les recentment aprovades lleis de transferències i competències, va dir ahir que «correspon als grups que han portat la llei al Tribunal Constitucional [Ld’A, PS i SDP] pronunciar-se», sobre aquesta situació i va eludir, així, qualsevol responsabilitat com a instigador de la disconformitat amb la reforma impulsada des del Govern.



Vila tampoc creu que la denúncia davant del Constitucional hagi d’empitjorar les relacions amb l’Executiu perquè la seva posició segueix sent la mateixa de sempre i «ja és prou conegut el que opinem sobre la llei a Sant Julià».



Tot i que va ser el Comú de Sant Julià qui va encarregar l’informe al catedràtic Miguel Ángel Aparicio, després Vila es va comprometre a no portar l’aprovació de la llei als tribunals. Ell ha mantingut la seva paraula però ara és l’oposició al Consell General qui s’ha unit per portar-la.

Finalment, Ld’A, PS i SDP s’han posat d’acord per interposar un recurs davant el Tribunal Constitucional. Serà l’ens judicial qui decideixi si les lleis responen o no a la Carta Magna.