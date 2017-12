Tots menys Burjanadze a la recerca de la primera victòria a domicili

Peñarroya tornarà a disposar de dotze efectius del primer equip aquesta tarda a la pista del Delteco Guipúscoa (19.00 hores), tot i que les lesions poden fer que no es repeteixi el que va passar contra el Betis fa un mes, l’únic partit en el qual van jugar tots. El tècnic trioclor disposarà de tota l’artilleria –a excepció del lesionat de llarga durada Burjanadze– per tractar de posar punt i final al malefici que persegueix el MoraBanc Andorra a domicili, on encara no ha estrenat el caseller de triomfs.

El que no hi ha garantit és que els dotze efectius tinguin minuts. Principalment Copeland, que ahir al matí va provar llançaments a cistella des de totes les posicions possibles per saber com respon el seu dit, després de patir un esquinç el dimecres contra el Fiat Torí. «És dubte. Ahir [per dijous] no va entrenar i avui provarà alguna cosa però no ho tenim clar. Continuarem fent proves i en funció de les sensacions veurem si viatja o no», va comentar Peñarroya abans de l’entrenament. Al final, va decidir endur-se’l a Sant Sebastià, però possiblement tirarà del nou fitxatge només si el partit es complica i realment és necessari que surti al parquet. La seva mà necessita repòs perquè la situació pot anar a pitjor. No calen riscos.

També seran a la banqueta del fred Illunbe John Shurna, que al darrer partit de l’EuroCup va jugar quatre minuts i també Vlado Jankovic, qui torna a una convocatòria després de més d’un mes de baixa per una lesió en un bessó. Peñarroya, però, va avisar que estan lluny de la seva millor forma física: «Shurna ha estat 18 dies amb pneumònia i costa recuperar-se després d’aquesta malaltia. Jankovic ha entrenat avui [ahir per al lector] amb l’equip per primera vegada després d’un mes i li faltaran uns dies per estar en la disposició perfecta per ajudar».

Shurna juga una mitjana de 27 minuts per partit i Jankovic, de 20. Tots dos tindran estaran menys temps a la pista que de costum, però al contrari que en el cas de Copeland, els dos exteriors necessiten agafar ritme i com més encarat estigui el triomf més jugaran.

Sigui com sigui, el MoraBanc ha jugat deu partits de la Lliga Endesa i set a l’EuroCup, dels quals 9 han estat a domicili i tots ells s’han traduït en derrotes. «Ja és hora de guanyar fora», va assegurar ahir Jaka Blazic, «no tenim cap excusa de cansament. Estem motivats i preparats físicament», va afegir.

Derrotes en l’últim sospir

Peñarroya, de la seva banda, va reforçar les paraules de l’eslovè: «Amb aquesta mentalitat hi anem. És evident que portem uns quants partits que se’ns escapen a l’última jugada o a les pròrrogues però hem de ser insistents i continuar millorant».

Aquesta és la línia a seguir, sigui EuroCup, on no hi ha més marge d’errada en els tres partits que queden de la lligueta inicial, o Lliga Endesa. «Per nosaltres són importants tots els partits, sigui quina sigui la competició que juguem. Venim de jugar un partit a València a dues cares, on vam demostrar que sabem competir, però tenim ganes de ser més constants els 40 minuts», va apuntar el preparador egarenc.

Malgrat la trajectòria irregular dels tricolors –4 triomfs i 6 derrotes–, la competició domèstica està tan igualada que el vuitè lloc –propietat de l’Unicaja de Shermadini– està a només un partit guanyat i queden set partits, tota una eternitat, perquè acabi la primera volta. Lers opcions de jugar la Copa es mantenen intactes. Avui, però, visiten la pista d’un Guipúscoa que malgrat ser un nouvingut a l’elit del bàsquet espanyol, porta els mateixos números que el MoraBanc i davant del seu públic no regala res. Porta dos triomfs seguits –Fuenlabrada i Unicaja–, ha guanyat al Betis de més de 30 punts i ha caigut amb Múrcia per només dos punts (67-69) i amb Bilbao, de quatre (87-91). «Tenen a Norel, que és l’MVP de la Lliga Endesa, Jordan Swing té molts punts, tenen un base diferent com Dani Pérez, que va jugar amb nosaltres, un altre important com Clark... Porfi [Fisac] ha trobat un grup amb equilibri, en bona línia i amb força mental. Nosaltres portem un mes que sembla que ens enlairem i una pròrroga ens ho impedeix», va resumir Peñarroya.

El MoraBanc infantil perd contra l’Estu i el Saragossa

L’equip infantil del BC MoraBanc Andorra va perdre ahir els dos primers partits de la lligueta inicial a la MiniCopa Endesa que s’està disputant durant aquest pont de la Puríssima a l’Alqueria del Basket, instal·lació de les categories inferiors del València que està al costat de la Fonteta.

Malgrat els 17 punts de Martínez i els 15 de Castellnou, els tricolors van caure en el debut contra el Saragossa per 72-48 i tampoc van tenir opcions en l’últim partit de la jornada d’ahir contra l’Estudiantes (54-100), contra el qual gairebé van anotar tots els jugadors. El MoraBanc clou la fase inicial contra el Baskònia.