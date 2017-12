L’Andorra cau a les Borges Blanques i fa un pas enrere

L’FC Andorra va rebre ahir un altre revés dels que piquen. Quan l’equip tricolor té la oportunitat d’apropar-se a la part alta, no ho aprofita. Ahir era l’únic que jugava, al camp del Borges Blanques, en tractar-se d’un partit ajornat de la primera jornada. Oportunitat de puntuar en un camp més que assequible per no perdre l’estel·la dels que estan a la zona de lluita per l’ascens... I caiguda en picat com va passar al camp del feble Bellvitge fa quinze dies. Derrota per 3-1 i segueix a la mitja taula, en terreny de ningú, tot i que encara té dos partits menys que el poden catapultar a la sisena posició.

Cal recordar que Marc Castellsagué tampoc no tenia les millors condicions per mullar a les Borges Blanques. Fins a cinc baixes tenia el tècnic tricolor, que tan sols disposava de 13 efectius del primer equip i queva haver de tirar del filial. El cert és que la primera part va acabar sense gols, però a la represa només va haver-hi un dominador, els locals, i en sis minuts ja havien sentenciat amb gols en els minuts 56-57 i 62. Marc Ferré va marcar, però ja era massa tard (minut 86). Impossible remuntar, així que tot continua igual.