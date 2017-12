Suárez és 21è al gegant del Nacional júnior noruec

Ahir va continuar la competició a l’estació de Geilo, on es va disputar el segon gegant del Nacional júnior de Noruega, on hi havia l’equip B de la Federació Andorrana d’Esquí. El millor de la delegació tricolor va tornar a ser Pol Suárez amb una 21a posició i a dos segons i mig del primer classificat. Albert Torres va ser el 35è, Bartumeu Gabriel el 36è i Xavier Cornella el 44è. Es van quedar fora de la classificació tant Joaquim Rodríguez com Albert Pérez, que no van poder finalitzar la segona mànega.

També a Noruega, en aquest cas a l’estació de Trysil, hi havia un gegant de la Copa d’Europa que no va anar gens bé a cap dels dos representants andorrans. Josh Alayrach no va poder completar la primera mànega en una carrera que va guanyar l’austríac Johaness Strolz i a Àxel Esteve li va passar el matex al segon parcial, després d’obtenir el 66è millor temps a la pimrera mànega, a tres segons i mig del líder.

Avui, l’esquí continua per als corredors del Principat, destacant la presència de Joan Verdú a Val d’Isère (França), on afronta un gegant de la Copa del Món.