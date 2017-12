Passeig per Meritxell en zepelí

«Un viatge sense precedents». Així és com descriu la companyia lleidatana La Baldufa, el seu espectable Zeppelin que ahir es va poder veure pels carrers d’Andorra la Vella.

Monsieur Bocamoll, Marcello l’Inventor mecànic i Ursus el valent Pilot acròbata, van portar el seu fabulós Zeppelin a l’era dels pioners aeris de principis del segle XX però alhora envoltats de residents i visitants de l’ambient nadalenc del segle XXI al bell mig dels Pirineus. Per a portar a terme el seu viatge, la companyia La Baldufa va demanar l’ajuda del públic de l’avinguda Meritxell per superar tots els entrebancs i arribar a la plaça del Poble.



L’espectacle es va estrenar el 2004 a la Fira de Tàrrega però els anys que han passat no han perjudicat per a res la nau, sinó al contrari, han reforçat la seva qualitat. Il·luminat i portant equips de so el Zeppelin es va fer el seu espai entre els concorreguts carrers de la capital durant més d’una hora. Un petit exèrcit de menairons va escoltar els set metres de la nau que sobrevolava la via a uns tres metres d’alçada.



Darrere de l’espectacularitat, La Baldufa acumula una sèrie de compromisos reforçats durant la seva trajectòria de més de 20 anys. Volen oferir espectacles d’alta qualitat artística però que siguin multidisciplinaris i utilitzin el màxim de recursos teatrals però, alhora, ofereixen espectacles per a tots els públics però majoritàriament per al públic infantil i creen espectacles ideològicament compromesos amb els valors de solidaritat, tolerància i respecte.



Aquesta combinació els ha fet guanyar-se el públic de bona part d’Europa. Només amb el seu Zeppelin han estat presents al Regne Unit, els Països Baixos, Romania, França, Polònia, Itàlia, Bèlgica, Portugal, i Hongria. A l’Estat espanyol i amb d’altres obres, han pujat a escenaris de renom com el Liceu o el Teatre Nacional de Catalunya però també han recorregut els carrers i les places de centenars de poblets i viles. Però també els han pogut gaudir a l’altra banda de l’Atlàntic, com per exemple, a Mèxic.



A més, La Baldufa, tot i no ser Andorrana, és com si fos una mica de casa perquè té una forta relació amb els Pirineus. Des del 2008 organitza el Festival Esbaiola’t que se celebra a les Valls d’Àneu i és apte per a tots els públics.

Tot i que aquest particular Zeppelin ja s’hagi enlairat cap a noves terres, a la recerca, sempre, de noves aventures, les activitats del Poblet de Nadal d’Andorra la Vella encara tenen corda per a molts dies. Els camells i els dromedaris segueixen fent una parada en la seva ruta a la plaça del Poble i no serà fins demà que emprendran el camí cap a d’altres terres al ritme de les seves peülles màgiques.



Pel que fa als espectacles itinerants, caldrà esperar fins al dissabte 23 de desembre quan l’avinguda Meritxell acollirà el Bike Parade a càrrec de Theater Tol.

A més, hi haurà actuacions i espectacles en diferents punts del comú, d’entre els quals destaquen l’actuació de l’artista Didi Roldan amb les rondalles màgiques explicades a través de dibuixos a la sorra, així com l’espectacle El Carriló.