Gallardo, únic candidat de Liberals d’Andorra a cap de Govern

Ni primàries ni debat per arribar a un consens. La polèmica de Liberals d’Andorra per escollir candidat s’ha acabat abans del previst. Jordi Gallardo és l’únic militant que ha presentat candidatura per aspirar a ser el pròxim cap de Govern i ho ha fet amb el suport de 47 militants. El comitè executiu va celebrar ahir una reunió en la qual es va donar a conèixer que no hi havia més noms sobre la taula. Els membres de l’executiva van validar la candidatura de Gallardo i van acordar fixar el 19 de desembre com a data per a celebrar el congrés extraordinari que servirà per proclamar el candidat oficialment.



La reunió de l’executiva d’ahir va servir també per afirmar el que fa dies que es rumoreja: Josep Pintat queda fora de la primera línia del partit, després que en les darreres eleccions generals la formació li demanés que liderés el projecte. El lauredià ha optat finalment per ni tan sols presentar candidatura.



Amb tot, fonts properes a l’executiva van confirmar que un altre militant tenia com a mínim la intenció de presentar candidatura. Durant la reunió, però, no va transcendir el nom de l’interessat que es pressuposa que no va aconseguir el 10% dels suports necessaris per optar a ser cap de llista.

Sense primàries

Finalment, com que únicament s’ha presentat Gallardo per liderar el partit en els propers comicis no serà necessari celebrar primàries. Liberals d’Andorra disposarà de nou líder oficialment el 19 de desembre, amb la intenció de «donar per tancat el procés abans de les festes nadalenques», segons un comunicat de la formació emès ahir.

Martí hauria anunciat l’avançament dels comicis per propiciar el trencament liberal, segons fonts properes

Més enllà d’oficialitzar la candidatura, el congrés extraordinari també servirà per a conèixer les línies mestres de treball del projecte de Gallardo i «per a marcar el tret de sortida a la preparació de les eleccions generals, amb la intensificació de les trobades de les comissions de treball de programa, l’adaptació de les estratègies al nou escenari i al cap de llista». Així mateix, el partit va informar que seguirà amb les «rondes de trobades amb els diferents comitès parroquials».

La jugada de Martí

El procés per escollir número u de la llista liberal s’ha accelerat des que el cap de Govern, Toni Martí, va anunciar que hi havia la possibilitat que escurcés la legislatura i que, per tant, a mitjans de l’any vinent hi haguessin novament eleccions generals. Una qüestió que va agafar força quan l’Executiu va presentar el projecte de pressupost per al 2018 amb una partida destinada a la convocatòria dels comicis.



Amb tot, diverses fonts properes a Martí han comentat que tot plegat pot respondre simplement a una nova jugada mestre del líder demòcrata. L’anunci, sense data, d’unes hipotètiques eleccions avançades ha fet engegar els engranatges electorals de la resta de formacions fins al punt de tancar candidats a més d’un any vista de la data límit pels comicis (març del 2019). A més, ha estat precisament el procés a seguir per escollir candidat liberal un dels punts que ha propiciat la divisió interna de la formació i un futur incert entre la relació Unió Laurediana i Liberals d’Andorra. A més, durant l’any que encara queda per esgotar la legislatura, Martí i el seu equip tindria temps de desgastar la figura de Gallardo abans no arribessin les urnes.



En tot cas, només el temps dirà quina estratègia ha seguit l’actual líder de l’Executiu i si els liberals han fet bé en avançar l’elecció del seu candidat.