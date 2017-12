Fins a nou quilòmetres de retencions per entrar al país

El tercer dia del Pont de la Puríssima va deixar fins a nou quilòmetres de cua per entrar al país. Segons va informar el departament de Mobilitat i Transport públic, les carreteres d’accés al Principat es van veure ahir atapeïdes, en major i menor mesura, durant gairebé tota la jornada.

Els moments de més retencions van ser al voltant de les 11.00 hores del matí i després de les 17.00, hora en què van començar a baixar els esquiador de les pistes. Els punts més conflictius van ser les entrades i sortides de les parròquies altes i les fronteres, que van tenir cues constants d’entre tres i quatre quilòmetres. Pel que fa al centre, malgrat que hi va haver bullici de gent i cotxes durant gairebé tot el dia, no es van registrar retencions de gran rellevància.

Previsions per avui

De cara a la jornada d’avui, es preveu trànsit dens d’entrada durant el matí, de les 9.00 hores fins a les 13.00 a la frontera hispano-andorrana i de les 8.00 a les 13.00 hores a la frontera franco-andorrana. I de sortida, es preveu trànsit dens de les 11.00 hores a les 20.00 a la frontera del riu Runer i de les 14.00 a les 16.00 hores a la frontera del Pas de la Casa.

El temps

En relació a la meteorologia que afectarà demà al Principat, es preveu un cel força ennuvolat durant tot el dia, no obstant, a la tarda es desenvoluparan clarianes. El vent de nord-oest serà fort durant tot el matí, amb ratxes de fins a 80 km/h. I a la tarda, el vent tendirà a perdre intensitat. Pel que fa a les temperatures, les màximes aniran en descens i se situaran en 7ºC a Andorra la Vella, 1ºC a 1.500 metres i -1ºC al Pas de la Casa. de cara a diumenge s’espera que durant la nit arribi una nova pertorbació que hauria de deixar neu per sobre de 1.800 metres.

Dos esquiadors accidentats amb fractura de costelles

Durant el dia d’ahir, dos esquiadors forans van haver de ser traslladats a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell amb traumatismes torrassis i trencament de costelles a causa d’una caiguda que van mentre practicaven l’esport de neu. Segons va informar el centre mèdic, després d’estar unes hores en el servei d’urgències, ambdós ferits van ser traslladats a planta, on romandran uns dies a l’espera de poder recuperar-se. A banda d’aquests dos casos més greus, hi va haver altres ingressos per caiguda en la neu, tot i que al ser més lleus, se’ls va donar l’alta a les poques hores d’entrar a urgències.

Dijous passat, un home de 73 anys que estava esquiant en direcció a una pista tancada per una zona forapista va patir una caiguda i va haver de ser traslladat des d’Andorra a l’hospital Sant Pau. El ferit pateix una lesió medul·lar que li pot fer perdre la mobilitat a les cames. L’home continua ingresat a Barcelona i es desconeix la seva evolució.