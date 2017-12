L’Engordany topa amb l’Inter i passa a ser colíder

La UE Engordany va deixar ahir de ser líder en solitari. No va poder passar de l’empat contra l’Inter d’Escaldes mentre que el seu màxim perseguidor, el VallBanc FC Santa Coloma, no va fallar contra el Lusitans i l’ha igualat a punts quan tan sols falta una jornada per disputar-se abans de l’aturada nadalenca.

Els de Filipe Busto ja coneixien el potencial del conjunt escaldenc, que després d’aguantar el 0-0 al descans, es va avançar al minut 51 gràcies a Josele Aguilar. Un quart d’hora més tard va empatar Spano però malgrat els moviments que van fer tots dos equips a la banqueta, l’1-1 va acabar sent definitiu.

El VallBanc va sortir victoriós d’un partit ple de gols que va acabar 5-3. Els colomencs guanyaven 2-0 al quart d’hora amb gols de Juanfer i Parra, però Luis va tornar a igualar l’electrònic en quatre minuts i amb el 2-2 es va arribar al descans. Cisteró va fer el 3-2 al minut 51 i Noguerol va trencar el partit al 73. Torres va fer pujar el 5-2 a falta de deu minuts per al final i al 87, Diego Marinho va establir el definitiu 5-3.

El Restaurant Tic Tapa Sant Julià no va tenir problemes per superar el cuer Penya Encarnada, que perllonga a 11 els partits perduts en el seu retorn a Primera. Van marcar Kiko Girau al minut 11, Villanueva al 19, Baffoe al 49 i Lucas Maciel al 62.

Per últim, la UE Santa Coloma va golejar el Nóbrega Construccions Encamp (5-0). Va marcar Ruiz al minut 6 però fins el 49 no va arribar el segon, de Molina. Peter Muñoz va fer el tercer al 59, Crespo el quart al 70 i Àlex Martínez el cinquè al 78.