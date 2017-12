Primeres sancions per no complir la norma dels dipòsits de gasoil

El ministeri de Medi Ambient va començar el porta a porta per a la inspecció dels dipòsits d’hidrocarburs a principis del 2016, una feina que encara s’està duent a terme. Des de llavors s’han inspeccionat totes les instal·lacions del Pas de la Casa i d’Arinsal, per on es van començar, i es va continuar per Erts, Xixerella, Pal i Santa Coloma, que també estan finalitzades. A la Massana, Encamp i Canillo les instal·lacions dels habitatges i dels establiments comercials estan gairebé finalitzades i ara es continua amb Ordino, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany. El resultat de totes aquestes inspeccions ha estat l’increment d’un 40% dels dipòsits que compleixen la normativa en els punts on s’ha donat per finalitzada. De manera paral·lela, s’han començat a incoar els primers expedients sancionadors, disset en total.



Així, a l’inici de les inspeccions es va constatar que només un 30% de les instal·lacions disposava de la placa que acredita que la instal·lació compleix la normativa en matèria d’emmagatzematge d’hidrocarburs. Ara, a les parròquies on ja s’ha donat per acabada, els percentatges de compliment superen el 70%. De fet, en aquest porta a porta s’informa els propietaris d’aquestes instal·lacions que és necessari que els dipòsits tinguin aquesta placa acreditativa.



Des del departament de Medi Ambient posen en relleu que després d’haver deixat «un ampli termini» per adaptar les instal·lacions a la normativa ja s’han començat a incoar els primers expedients sancionadors per incompliment de la normativa, amb sancions de 600 euros i multes coercitives fins que les instal·lacions no s’adaptin a la norma. Tal com s’ha esmentat, de moment se n’han obert disset.



A més, cal destacar que el número mitjà mensual de sol·licituds de plaques gairebé s’ha duplicat des de l’inici de la campanya passant d’unes 30 o 40 al mes a unes 60 o 80, i de fet, s’ha arribat a sobrepassar puntualment el centenar de peticions. De fet, coincidint amb l’inici de l’obertura d’expedients sancionadors sembla que es registra un nou augment de les sol·licituds de plaques.



A més de les visites a les instal·lacions privades, els tècnics han incidit també en totes les instal·lacions d’emmagatzematge d’hidrocarburs de l’administració i, fruit d’aquest treball, s’ha aconseguit que la totalitat d’instal·lacions dels comuns i del Govern estiguin regularitzades i disposin de la corresponent placa.



També s’han regularitzat la totalitat dels dipòsits d’hidrocarburs de totes les estacions de servei del país, tal com informa l’ANA.