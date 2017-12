La plaça Major d’Ordino es va omplir ahir de gent per reviure la matança de l’última ossa de la parròquia. La representació feia 25 anys que no es feia i l’expectació per tornar a reviure la farsa va ser plena. De fet, segons informa l’ANA, alguns dels actors d’ahir eren els mateixos que els que fa un temps van donar vida als personatges de la història, tot i que amb uns anys de més. Va ser el cas de l’actor que feia d’ossa i que duia una careta autèntica (conservada des de fa molts anys) per representar a l’animal.

La llegenda de l’ossa data del 1875 i explica que uns dallaires treballaven les terres d’un senyor feudal quan, de cop, va aparèixer l’ossa i la van matar. Pel que fa a l’amo, des de dalt del seu cavall, es dedicava a controlar que els seus treballadors fessin la feina, mentre també trobava temps per festejar. La directora de l’espectacle, Pilar Capdevila, es va mostrar «molt satisfeta» amb el resultat perquè el públic, amb aplaudiments i alguns comentaris, també va participar indirectament de la farsa.

Pel que fa al futur de la representació, Capdevila va indicar que la idea és continuar any rere any i que la voluntat és millorar el text, jugant amb les notícies de l’actualitat, ja que molts dels comentaris i la improvisació dels actors anava lligat amb el context dels anys seixanta.

Es reviu una tradició

Ja feia uns quants anys que a Ordino es parlava de recuperar la representació de l’ossa. Tradicionalment, la farsa es representava el dia de Sant Esteve. Ara bé, segons la cap de secció d’Activitats i Promoció del comú, Mari Soto, per aquestes dates hi ha molta gent que marxa del país, de manera que no eren suficients persones per duu a terme l’obra. Per això, es va decidir fer-la durant el cap de setmana del Christmas Village. Soto va explicar que antigament la representació anava a càrrec dels pagesos, perquè durant l’hivern no tenien tanta feina i era una manera de passar-ho bé.

Entre els que no es van voler l’espectacle hi havia els cònsols del comú ordinenc. El cònsol major, Àngel Mortés, va apuntar que encara recordava l’últim cop que havia vist la representació de l’ossa i que havia estat com retornar en aquells moments. Mortés també va remarcar que «recuperar una tradició com aquesta és un gran plaer» i que des del comú «intentarem continuar-ho i, sobretot, millorar-ho».

Al final, veient el resultat i l’alegria dels veïns i veïnes d’Ordino, actors i organitzadors van coincidir que els dos mesos de feina per preparar el retorn de la farsa de l’ossa han valgut la pena.