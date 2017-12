Xifres històriques pel pont

El pont de la Puríssima d’aquest any serà recordat per les seves bones xifres d’entrades al país i d’ocupació. De fet, es calcula que per a trobar un pic d’ingressos al Principat tan elevat com el que es va viure dimecres amb 14.903 vehicles accedint per la frontera del riu Runer, caldria anar «14 o 15 anys enrere», segons va comentar el director del Servei de Mobilitat, Jaume Bonell. Aquesta afluència es va notar també en els allotjaments, que van «fregar el ple a totes les parròquies del país», segons el president de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), Manel Ara. Per la seva banda, els comerciants, tot i que satisfets pel gran flux de visitants, van considerar que hi ha una part molt considerable dels qui van arribar que no van acabar comprant res o van gastar molt poc.

Cues quilomètriques

A les 9.00 del matí d’ahir es va formar una cua de fins a 10 km de sortida del país que no es va començar a alleugerir fins a les 15.00 h. Tot i això les retencions es van mantenir durant bona part de la tarda, a les 18.00 h encara quedaven quatre km d’aturades a Sant Julià de Lòria i al tancament d’aquesta edició la circulació era densa en aquest punt. La xarxa catalana que connecta amb el Principat va mostrar alguns problemes durant el dia d’ahir, d’entre els quals destaquen els 15 km de cua entre Organyà i Adrall a la C-14 o el trànsit molt dens d’entrada a la Seu d’Urgell i a Ponts durant bona part del matí i la tarda.

Tot i que el moviment de vehicles va ser molt inferior a la frontera franco-andorrana, a partir de les 17.00 h d’ahir calia circular amb equipaments, una situació que s’espera que es mantingui a causa del pas de la tempesta Ana.

Respecte dels problemes de mobilitat interna que va viure el Principat durant els dies del pont, Jaume Bonell va considerar que «els accessos i les baixades de les pistes d’esquí van ser fluïts però el problema es va concentrar a les tardes quan esquiadors i turistes de compres van coincidir als eixos comercials». I és que Vallnord va informar ahir al vespre que van rebre 29.000 esquiadors durant aquest pont, «una xifra rècord», segons l’estació, que representa un 30% més de visitants que durant el mateix període de l’any passat Segons el director de Mobilitat, les dificultats a la circulació interna van aparèixer pel dèficit de places d’aparcament que provocava «desconcert» entre els conductors que no sabien on aparcar.

Complets

El president de la UHA va confirmar les expectatives sobre els dies festius: «Hem fregat el ple absolut a tot el país», va dir ahir. L’ocupació va arribar al 95% pel que fa al conjunt del país, amb molts establiments que van penjar el cartell de complet.

Ara va explicar que encara cal veure la facturació de tot el pont per poder comparar-lo amb el de l’any passat. «Aquest ha sigut molt intens perquè eren menys dies que el 2016 quan els festius espanyols van caure en dimarts i dijous i vam tenir deu dies de moviment», va avançar el president de la UHA. En aquesta anàlisi també caldrà valorar com ha afectat la pujada de preus dels establiments hotelers «a causa de les reserves fetes amb antelació, que permeten ajustar els preus per la llei de l’oferta i la demanda». La UHA va estimar que les habitacions s’han cobrat un 15% més respecte de l’any passat. Ara va avançar una previsió molt bona de cara al període nadalenc: «A partir del 22 de desembre hi haurà molt bona ocupació fins a la primera setmana de gener, ja han entrat força reserves. Tot i la qüestió catalana, la inèrcia que portem és bona».

Eixos comercials

La presidenta de l’associació de comerciants de l’avinguda Carlemany, Susanna Venagle, va explicar que, tot i no haver-se reunit encara amb tots els socis, «els serveis amb qui he parlat estan més satisfets que els comerciants. Hi havia molta gent mirant però poca comprant». Des de l’associació de comerciants de Riberaygua i Travessera, el seu vicepresident Antoni Miralles va qualificar de «fantàstic» el volum de gent als carrers però va lamentar que només es fomentin els «eixos centrals» i va confiar que «aviat s’ampliï el circuit de compres» perquè ells també en puguin gaudir. Miralles va opinar que les obres de l’edifici d’Andorra Telecom «dificulten l’accés dels vianants cap a Riberayua».

Actes vandàlics

Una desena de vehicles estacionats al carrer Prada Motxilla, davant del Pavelló Poliesportiu d’Andorra la Vella van patir un atac vandàlic la matinada de dissabte. Una patrulla va constatar els desperfectes poques hores després, sobretot, retrovisors trencats. Almenys dos propietaris van presentar denúncia i la Policia ha obert una investigació.