Reunió per l’obra del túnel de Tresponts

La Comissió de Seguiment de les obres de condicionament i millora de traçat de la C-14 entre Organyà i Montant de Tost, que inclouen la construcció del nou túnel de Tresponts es va reunir ahir per primera vegada. En aquesta sessió hi van estar presents, entre d’altres, el secretari de Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat, Ricard Font, els alcaldes de la Seu, Albert Batalla; d’Organyà, Celestí Vilà; de Coll de Nargó, Martí Riera, juntament amb el president del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Jesús Fierro; representants de les entitats veïnals i tècnics de la direcció de l’obra.



La reunió, que es va dur a terme a l’ajuntament d’Organyà, es van presentar els objectius i el funcionament d’aquesta comissió per poder fer el seguiment dels treballs i intercanviar informació entre els diferents actors. S’hi han explicat també els aspectes principals de l’actuació prevista i el pla de treball.

En la seva intervenció, Batalla va voler agrair a la Generalitat de Catalunya el fet d’haver complert amb el cronograma establert per fer realitat el túnel de Tresponts, que si se segueix amb els terminis previstos pot quedar enllestida abans del final de 2020.

Batalla va remarcar que «serà l’actuació més important feta en aquest tram des que el Bisbe Ermengol el va obrir ara fa 1.000 anys», segons unes declaracions que es recullen en Ràdio Seu. Batalla hi va afegir que l’Ajuntament de la Seu d’Urgell seguirà «el bon desenvolupament d’aquest projecte històric perquè la C-14 representa la principal via de connexió de la comarca».