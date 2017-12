Nit de ‘déjà vu’ a la gala de premis 2017 de la FAF

La gala de premis de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) corresponent al 2017 que es va celebrar ahir a l’Estadi Comunal va ser com viure un déjà vu, ja que varis dels guanyadors reediten un guardó que ja havien guanyat l’any passat, és el cas dels quatre reconeixements principals que hi ha a nivell individual.

Així doncs, el polivalent jugador de la UE Santa Coloma i internacional amb la tricolor Jordi Rubio, va tornar a ser escollit com el millor jugador de futbol i Richard Imbernón, entrenador de l’FC Santa Coloma, el millor entrenador. El mateix ha passat en el futbol sala: Nacho Llamas, que milita a l’Atlètic d’Escaldes, ha estat escollit com a millor jugador i Lluís Cruz, de l’Encamp, com a millor preparador.

No han faltat els reconeixements de la categoria femenina, que ha tingut com a Maria da Cruz (Enfaf juvenil i cadet) millor jugadora andorrana –recollint el llegat de Tere Morató– i a Noa Gallinat com la més destacada de la Lliga Nacional; ni tampoc als àrbitres: Luis do Nascimento en l’esport rei i Gerard Roure en futbol sala.

Homenatge a Emili Vicente

No van faltar altres reconeixements especials com ara l’homenatge a títol pòstum a Emili Vicente, el 75è aniversari de l’FC Andorra o les retirades dels internacionals de la selecció Edu Peppe (23 partits) i Josep Manel Ayala (85) i de l’àrbitre FIFA Ignasi Villamajor, a més de Pablo Pérez i Manel Pasqual.

La FAF també va fer la clàssica entrega de pins per número d’internacionalitats. En futbol, un d’or a Marc Vales per superar les 50 internacionalitats (51) i de plata per a Moisés San Nicolas per arribar als 30. En futbol sala, pin d’or per superar els 40 partits a Marçal Raventós (41) i Cabinho (42) i de plata per Omar Debboun. Curiosa l’entrega d’una samarreta a David Férrez per passar de les 30 i de Márcio Vieira i Marc Pujol par passar de les 75, a més d’un reconeixement a Juli Sànchez i Ildfons Lima per acumular més de vint anys amb la selecció.