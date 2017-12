Andbank, contra el càncer infantil

Si ara el 80% dels infants que pateixen càncer infantil superen la malaltia, l’objectiu del nou SJD Pediatric Cancer Center, el futur centre d’oncologia pediàtrica més important d’Europa, serà curar-ne el 100%. Així ho van assegurar el director gerent de l’Hospital Sant Joan de Déu, Manel del Castillo, i el president d’Andbank, Manel Cerqueda, ahir, en l’acte de presentació del projecte, finançat a través de múltiples donacions, entre les quals, la d’Andbank, una de les vuit empreses que s’ha implicat a la causa com a sòcia fundadora i que, per tant, col·laborarà en la construcció del nou edifici amb una aportació mínima d’un milió d’euros i un compromís de 10 anys de durada.



«La filantropia és l’única manera d’avançar», va afirmar del Castillo a la sala d’actes d’Andbank. El doctor va lamentar que el càncer infantil, amb 1.200 afectats anualment a l’Estat espanyol, no sigui una prioritat en les polítiques públiques ni en les d’investigació de les farmacèutiques. «Tot i ser una malaltia molt colpidora, és minoritària, i és poc rendible investigar-la», va apuntar del Castillo. Per aquesta raó, iniciatives com les del nou centre es basen en les donacions d’empreses i particulars.

14,4 milions recaptats

Dels 29,9 milions d’euros que la campanya de micromecenatge #ParaLosValientes es proposa aconseguir per edificar l’SJD Pediatric Cancer Center, ja s’han aconseguit prop de 14,4 milions, és a dir, s’ha complert amb la meitat de l’objectiu de la campanya de captació de fons, engegada el passat 15 de febrer amb motiu del Dia Internacional del Càncer Infantil. La previsió és que les obres s’iniciïn el primer trimestre de l’any vinent, amb la col·locació de la primera pedra el 15 de febrer del 2018 i la posada en marxa de l’hospital el primer trimestre del 2019. El centre s’ubicarà en un equipament de quatre plantes amb una superfície de 5.137 metres quadrats que tindrà capacitat per atendre 400 pacients a l’any, mentre que fins ara se n’atenen 260.

El nou espai atendrà 400 nous pacients cada any, gairebé el doble dels que s’atenen ara



El projecte treballarà per trobar tractaments per a càncers fins ara incurables, com el de tronc cerebral, i per reduir les seqüeles de les teràpies més agressives. En aquest sentit, s’aposta per portar a l’Estat espanyol la radioteràpia amb protons, que evitaria els danys cerebrals que produeix l’ús de fotons. Del Castillo va agrair la implicació d’Andbank a la causa solidària i va aprofitar per recordar l’estret lligam que hi ha entre l’Hospital Sant Joan de Déu i l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, des d’on es deriven amb freqüència centenars de nens i nenes amb càncer. A més, es planteja continuar amb l’intercanvi de professionals entre una institució i l’altra.