L’estació de l’Aldosa serà una realitat en tres anys

El director general de FEDA, Albert Moles, va defensar aquest dilluns la necessitat de tirar endavant el projecte de construcció d’una nova Estació Transformadora i Repartidora a la Massana, concretament al bosc de la Gonarda de l’Aldosa. Preguntat sobre l’oposició dels veïns, Moles va assegurar que és un projecte que porta molts anys en cartera, i un terreny en el qual FEDA ja ha fet inversions. A més, va afegir que hi ha un projecte internacional, «i evidentment s’ha de fer tal com estava previst». Després de la declaració d’interès nacional, des de la parapública estan fent tots els passos per desenvolupar el projecte, que es calcula que sigui una realitat en un termini de tres anys.

De cara l’any vinent, FEDA també iniciarà altres projectes com són la construcció de la central de cogeneració de la Comella. Es calcula que les obres al Centre de Tractament de Residus tindran una durada de dos anys tot i que, tenint en compte la dificultat del projecte, el desplegament de la xarxa de calor fins al carrer Prat de la Creu pot allargar-se cinc o sis anys. Pel que fa al projecte de cogeneració al Pas de la Casa, tot i que està més endarrerit, es podria enllestir en un termini de temps més curt. Quant a la central de cogeneració de Soldeu, Albert Moles va fer un bon balanç del primer any de funcionament, assegurant que ha funcionat al 100%.