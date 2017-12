Les entrades de vehicles del Pont tornen als nivells precrisi

El ministre de Turisme, Francesc Camp, va valorar ahir els bons resultats del pont de la Puríssima al Principat: «En entrades de vehicles tornem a xifres d’abans de la crisi econòmica, això demostra que hi ha una recuperació claríssima del sector turístic. Aquest pont és l’exemple més clar però tot apunta que tindrem una temporada d’hivern excel·lent». Un total de 93.555 vehicles van arribar al país, segons va informar el Servei de Mobilitat, ahir, una xifra que és un 5,3% superior a la de l’any passat. El dia 6 va ser el de més afluència amb un registre de 19.636 vehicles. Respecte dels embussos de trànsit, Camp va dir que les carreteres «són les que són però s’intenta fer el màxim per agilitzar el trànsit però és difícil que no hi hagi cues, atès la nostra geografia».



Els resultats de les estacions d’esquí també han estat molt positius, Grandvalira va informar ahir d’un ingrés de 60.000 esquiadors durant el pont i Vallnord de 29.000, en tots dos casos, xifres superiors a les del mateix període de l’any passat. «Les estacions d’esquí estan fent molts esforços de reinvertir els diners per retenir els clients i captar-ne de nous», va opinar el ministre.

La recuperació dels països veïns també es nota i molt en la bona marxa del país, segons Camp, qui va destacar especialment el fenomen en el cas dels turistes espanyols.

Inspecció d’allotjaments

Govern incorporarà un nou inspector encarregat de vigilar el compliment de la Llei d’allotjaments turístics a partir del pròxim mes. Així ho va explicar el ministre de Turisme, Francesc Camp, ahir: «Tenim dues persones a la fase final i estem elaborant les proves per seleccionar una de les dues».



En relació a aquesta incorporació, Camp va detallar que ara estan «treballant en intern els reglaments dels hotels i dels allotjaments turístics, que són els més importants en nombre de llits i la prioritat és tancar-los com a màxim al gener». Aquest pas permetrà reclassificar els allotjaments turístics del país, a més de censar-los al detall gràcies a una nova base de dades.