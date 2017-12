La CASS veu necessari augmentar les cotitzacions fins al 18%

Si no es fan canvis ni es prenen mesures per garantir la sostenibilitat el sistema de pensions, en un període «de 15 o 20 anys no es podran pagar les jubilacions». Així de contundent va ser ahir el president de la Comissió Gestora del Fons de Reserva de Jubilació, Josep Delgado, durant la presentació de la memòria 2016 de la CASS. L’entitat va fer públics els números referents a l’any passat i va aprofitar per posar sobre la taula les propostes que porta temps reivindicant.

Una de les més importants per a la parapública és l’augment de les cotitzacions. En aquest sentit, tal i com va avançar EL PERIÒDIC en l’edició d’ahir, el president del Consell d’Administració, Jean-Michel Rascageneres, va remarcar que caldria instaurar un percentatge de cotització a la branca general similar al d’altres països propers, com el de França, que és del 20%. Actualment, Andorra «està oferint uns serveis similars als que dona el territori veí, però el cost no correspon a les prestacions que s’estan donant, ja que s’estan pagant gairebé a meitat de preu». Per aquesta raó, Rascagneres considera que es podria apujar les cotitzacions generals fins a un 16 o 18%, «tot i que òbviament, s’hauria de fer de forma progressiva, augmentant un o dos punts cada any» fins arribar al percentatge esmentat.

Aquest augment, però, podria anar acompanyat d’un canvi en el sistema de cotitzacions perquè no fos l’assalariat qui hagués d’assumir tot l’increment. Delgado va posar com a exemple el mètode de Luxemburg, que té una cotització del 24% repartida a parts iguals entre el treballador, l’empresa i el Govern. D’aquesta manera, cada integrant assumeix un 8% de la cotització.

Altres mesures

Una altra de les mesures que proposa la parapública és crear una branca de dependència independent a les dues que hi ha actualment (la general i la de jubilació). Hi hauria una cotització específica per a aquesta nova branca i, segons Rascagneres, ajudaria a estabilitzar la despesa, «ja que no s’haurien de treure els diners del fons de jubilació».

A aquesta mesura si sumarien l’implementació d’una taxa pels productes que són perjudicials per a la salut, la possibilitat que els reemborsaments es paguin en funció de les rendes dels assalariats i la supressió de la cobertura del 33% amb els metges no convencionats.

La jubilació en xifres

A data 30 de juny, la CASS va registrar 11.934 jubilats. Segons Rascagneres, la xifra anirà cada vegada més en augment, «i el problema és que els 129 milions de punts que hi ha acumulats a dia d’avui al fons de reserva es gastaran en els propers 30 o 50 anys». La situació s’agreuja, ja que del total de pensionistes només un 15% ha treballat més de 35 anys al Principat, i un 54% ho ha fet durant més de 27 anys. Aquestes xifres fan que la mitjana de pensions que es paguen actualment sigui de 574 euros (si es comptabilitza els jubilats que resideixen fora i dins del país) i de 700 (si es tenen en compte només els residents). Posant un cas pràctic, Rascagneres va comentar que d’un salari de 1.200 euros s’acaba tenint una pensió de 600, «però només 300 provenen de les cotitzacions del propi assalariat», la resta s’agafa del fons. D’aquí la necessitat i «petició» reiterada d’augmentar les cotitzacions.