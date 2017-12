Martí diu que DA prioritza governar a fer campanya

El cap de Govern, Toni Martí, va explicar ahir que no els preocupa ser l’únic partit que encara no té cap de llista per a les properes eleccions generals que, si no s’avancen, se celebraran a principis del 2019. Segons Martí: «La prioritat del Govern no pot ser una altra que governar i continuar legislant. Hi ha qui ja comença a moure’s en clau electoral, és el seu legítim dret però independentment del candidat que escollim, la nostra prioritat és continuar governant Andorra». Tot i això, Martí va confessar que, personalment, li agradaria que «quedés poc per conèixer el nom del candidat» de DA a la pròxima trobada a les urnes.

Experiència



«Per ser candidat a cap de Govern s’ha de tenir molta experiència, nosaltres tenim candidats que ja han tingut llocs importants al Consell General i que han assumit responsabilitats ministerials molt complexes», va considerar Martí.



Malgrat aquest comentari, va voler ressaltar el seu «màxim respecte» per qui «tot apunta», segons el cap de Govern, que serà el candidat de Ld’A, Jordi Gallardo i, en general, va assegurar que sentia «la màxima admiració per tots i cada un dels candidats que es presentin quan es convoquin eleccions», presumiblement, Pere López pel PS i Víctor Naudi per SDP.



Tanmateix, va dir, «més enllà del fet que el poble és sobirà per votar el que consideri, és important des del punt de vista internacional, que es tingui en compte el moment en què es troba el país i la importància de tenir una experiència en gestió dins del món polític», no només a nivell nacional, va opinar.H