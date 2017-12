Nivells alts de sinistralitat laboral

La CASS es mostra preocupada per l’índex de sinistralitat laboral del país. Segons va informar ahir el president del consell d’administració de la parapública, Jean Michel Rascagneres, l’any passat es van produir 1.886 accidents de treball. Aquesta xifra mostra que l’1,25% dels assalariats registrats a la CASS van estar de baixa per risc laboral. L’entitat considera que aquest percentatge és força més elevat que el que es registra en els països de l’entorn i que des de les empreses «s’haurien de fer accions de prevenció» per intentar disminuir els accidentats. Tot i això, el nombre total de baixes durant l’any passat va disminuir un 7% en relació al 2015. La xifra es va situar en 8.585 baixes per malaltia, per tant, un 5% dels assalariats van estar en algun moment incapacitats per a treballar.

Pel que fa als treballadors per compte propi, l’any passat un 2,3% va estar de baixa per malaltia i un 0,37% per accident laboral. Segons Rascagneres, aquest sector presenta menys baixes, perquè –«com és comprensible– sovint renuncien a la baixa mèdica, ja que tenen la necessitat de continuar treballant, doncs el negoci depèn d’ells».

Tanmateix, durant l’any passat, les pensions per invalidesa van augmentar un 30%, fet que s’explica sobretot per l’esperança de vida, i un 19% les pensions per invalidesa laboral.