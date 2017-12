Oci rústic i ‘chic’ a peu de pistes 10 mesos l’any

L’aparença exterior del nou edifici de serveis del Coll de la Botella podria ser la d’un gran refugi de muntanya però l’interior guarda unes quantes sorpreses amb unes amplíssimes finestres que fan l’entorn idíl·lic el vertader protagonista. S’ha construït en un temps rècord, només sis mesos amb una inversió de 2,3 milions d’euros. El resultat és espectacular, la planta de restauració és un espai diàfan en què conviuen diferents ambients, tots agermanats pels materials nus i nobles que s’han emprat. Menció especial als nervis de les columnes que recorden els arbres.



Una bonica nevada va acompanyar la inauguració, com també ho van fer un bon nombre d’autoritats del país. «Vull felicitar a tothom que ha fet possible el compromís d’obrir aquest edifici per a la Puríssima. Demostra que a Andorra quan es vol, es pot», va expressar el cap de Govern, Toni Martí. El cònsol major de la Massana i president de les estacions de Pal i d’Arinsal, David Baró, va ser l’encarregat de tallar la cinta inaugural i de lloar el nou espai com a un de «qualitat», fruit de «la gestió comunal», que ha estat «capaç de finançar el cost de 2,3 milions d’euros de l’edifici sense generar endeutament», va destacar. La construcció forma part del pla estratègic de Vallnord que preveu la modernització i millora dels serveis. Un gran pastís amb forma de pistes d’esquí va acabar de posar el toc dolç a la inauguració, que va coincidir amb el 35è aniversari de l’entrada en funcionament de l’estació de Pal, l’any 1982.



L’edifici del Coll de la Botella està situat tant a peu de pistes com de carretera i s’erigeix com a nou punt d’ingrés a l’estació, amb serveis de gastronomia i, a partir de la propera temporada, l’escola d’esquí. A més, estarà obert deu mesos a l’any, pel que es diversificarà el perfil dels visitantsH