Els Cierco volen portar la ‘llei de l’AREB’ davant la justícia europea

Els accionistes majoritaris de Banca Privada d’Andorra (BPA) fins a la seva nacionalització, Higini i Ramon Cierco, volen portar la denominada llei BPA o llei de l’AREB davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Així, els germans Cierco presentaran en els propers dies dos requeriments, davant la Comissió Europea i davant el Banc Central Europeu, amb l’objectiu que «revisin la transposició de la directiva que va donar peu a la llei de l’AREB», tal com informen els empresaris a través d’un comunicat. Segons indiquen en el mateix, dur a terme aquesta revisió és una «obligació» marcada per l’acord monetari entre la Unió Europea (UE) i el Principat.



Concretament, els antics propietaris de l’entitat bancària «consideren que la transposició de la directiva europea en què basa dita llei a l’ordenament jurídic andorrà no es va fer de manera adequada i, en qualsevol cas, va vulnerar allò que disposa l’acord monetari entre el Principat d’Andorra i la UE en virtut del qual aquella directiva s’havia d’incorporar a la legislació del país».

L’aprovació de la ‘llei de l’AREB’

La família Cierco argumenta que la legislació aprovada pel Consell General l’abril del 2015 i que oficialment es denomina Llei de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d’entitats bancàries, es va fer «a mida pel cas BPA» i es va «aplicar de forma retroactiva. A més, consideren que «no recollia algunes garanties que la normativa europea sí que preveu per als socis d’entitats bancàries i que, en no contemplar-se, han causat greus perjudicis econòmics» a «tots aquells que eren accionistes del banc, no sols als Cierco».



Així, doncs, els antics accionistes majoritaris van aprovar el text legislatiu un mes després de la publicació de la nota del FinCEN que va acabar amb la nacionalització de BPA. Es va aprovar per la via d’urgència, tal com també recorden, i una vegada que «ja s’havia intervingut Banca Privada d’Andorra, donant-li efectes retroactius respecte d’aquesta entitat, suspenent fins i tot el procediment concursal en què es trobava immersa, que va ser substituït pel sistema de resolució incorporat al dret andorrà en aquell moment».



«La defectuosa transposició de la legislació europea», afirmen, va generar «pèrdues multimilionàries per als accionistes, entre ells els Cierco» i suposa, insisteixen, «un incompliment de l’acord monetari i una vulneració del dret comunitari que no ha estat degudament denunciat per les institucions que tenien l’obligació i la responsabilitat de fer-ho».

Liquidació irregular

Segons la lectura de la família Cierco i després que durant mesos els seus especialistes hagin analitzat «una matèria complexa», els exaccionsites majoritaris entenen que «vista la deficient transposició» la resolució i la liquidació que s’està duent a terme de BPA «és del tot irregular malgrat que es justifiqui a l’aixopluc de l’aplicació d’una llei nacional derivada d’una directiva europea», ja que, emfatitzen, la transposició «no es va fer de manera correcta ni ajustada».



Els requeriments que presentaran obren la via a acudir davant el Tribunal de Justícia de la UE i promoure les reclamacions patrimonials escaients en virtut de l’aplicació «d’un mecanisme de resolució bancària que no disposava de les garanties imposades per la normativa europea».