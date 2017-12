Evitar sinistres per allaus

La muntanya està plena de perills i el risc zero no existeix, però el Govern ha impulsat una iniciativa per intentar minimitzar els riscs d’allaus per evitar morts com la que es van donar en el 2013 al pic de la Serrera de Sorteny. Es tracta d’un sistema de panells informatius i una web que classifiquen les àrees en les quals es fa esquí de muntanya segons la seva perillositat i el risc d’allaus. En concret, les diverses zones geogràfiques es poden categoritzar amb blau, verd o negre (de menor a major intensitat del perill), va explicar ahir en una roda de premsa el ministre de Turisme, Francesc Camp. Aquest criteri, però, no és l’atzar, sinó que respon al sistema canadenc ATES (Avalanche Terrain Exposure Scale).



Aquests són els perills físics que ja existeixen de per si a la muntanya per les seves característiques físiques, però també hi ha la improvisació del clima. Per això, Andorra ja compta amb un web que dona un butlletí diari sobre el risc d’allau segons la situació climatològica del dia i que es mou amb una escala de l’u al cinc, segons la seva gravetat. Ara aquestes dades es podran creuar amb les dels panells, que s’instal·laran a l’inici de les rutes, o la informació de la nova web allaus.ad (que es posarà en marxa dissabte) per tenir en compte el perill que suposa realitzar una excursió segons la geografia de la muntanya i la climatologia del dia. «S’intenta reduir el risc de les persones que practiquen esquí de muntanya. El risc zero no existeix, però s’intenta minimitzar-lo», va precisar Camp.

Per elaborar aquesta iniciativa, el Govern ha col·laborat amb el Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya (Cenma), Marc Pons, el cap d’Àrea de Medi Físic de l’entitat, va explicar que s’instal·laran entre 30 i 35 panells informatius als inicis de les rutes, que en total n’hi ha un centenar en totes les valls del Principat.

El primer panell es va instal·lar ahir a Sorteny. També ahir es van col·locar dos més més a Ransol i Entorn, dos espais de la parròquia de Canillo. A més, del català, la informació dels panells també s’ofereix en castellà, anglès i francès.



D’altra banda, Aina Margalef, investigadora del Cenma, va explicar que a la web hi apareix informació de les rutes o alerta de les àrees més perilloses.

Camp va ressaltar que aquest projecte ha tingut un cost de 116.000 euros. Es preveu que tots els panells informatius estiguin instal·lats abans que acabi la legislatura, va subratllar el ministre.