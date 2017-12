El sector turístic lidera la recuperació econòmica

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis constata que la recuperació econòmica cada vegada «va agafant més impuls». Segons el president de l’entitat, Marc Pantebre, aquesta millora està «liderada» pel sector turístic i una dinàmica més positiva del context internacional, «marcada sobretot pel bon comportament de l’economia europea, i en especial, de l’espanyola».

Pantebre va fer ahir aquestes declaracions en el marc de la presentació de la darrera enquesta de conjuntura elaborada per la Cambra, que recull les valoracions de les empreses del país en relació als mesos de gener a juny d’enguay. L’estudi ha permès fer un anàlisi de la situació actual dels sectors de la indústria, la construcció, el comerç minorista i l’hoteleria. De tots, el que ha presentat una evolució més favorable ha estat el sector hoteler. I és que el 45% dels enquestats d’aquest àmbit consideren que la situació dels negocis és bona i només un 5% que és dolenta.

Aquest positivisme respon, segons Pantebre, a un «increment significatiu del nombre de turistes durant la campanya d’hivern, ja que la temporada d’esquí ha estat molt bona i més llarga que l’any passat». A més, malgrat que durant els mesos de maig a juny els turistes van caure prop d’un 2%, el grau mitjà d’ocupació durant el període analitzat ha «augmentat en termes interanuals, gràcies sobretot al mercat Espanyol i a la millora d’altres turistes més llunyans, com els russos, que en conjunt han compensat la reculada dels turistes francesos».

MARC PANTEBRE: «Tot i la millora significativa, al sector hoteler encara li queda força camí per remuntar»

Tot i això, Pantebre també va remarcar que al sector hoteler «encara li queda força camí per remuntar». I és que entre els obstacles i aspectes a millorar que han assenyalat els empresaris es troben: la manca de personal qualificat, l’augment dels costos d’explotació, l’increment de la competència i la debilitat de la demanda.

Modificació de la llei

D’altra banda, Pantebre va remarcar que la Llei de creació de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis «té més de 25 anys» i, per tant, necessita adaptar-se «a l’evolució econòmica i del sector». Per aquest motiu, des de la Cambra s’ha presentat una proposta de modificació amb la voluntat de fer «més àgil» la legislació i procurar que concordi amb el context jurídic actual. En termes generals, es proposa canviar la representativitat dels sectors, l’elegibilitat d’aquests mateixos i el finançament de la Cambra, amb la voluntat que la part que aporta el Govern sigui fixa. S’espera que aquestes modificacions puguin estar aprovades abans de finalitzar l’any que ve.

Pantebre també va recordar que al llarg d’aquest mes es convocaran les eleccions per renovar la meitat dels membres de la Cambra i que el càrrec de president serà precisament un dels que s’haurà de canviar. Per ara, però, es desconeix qui podrà ser el substitut de Pantebre.

Actuacions de cara al proper any

De cara a l’any que ve, la Cambra de Comerç preveu seguir set eixos d’actuació per respondre a algunes de les demandes que s’han estat fent des del sector empresarial. Entre les noves línies es troba la professionalització i formació dels treballadors.

La darrera enquesta de conjuntura mostra que el 40% de les empreses consultades tenen dificultats per trobar mà d’obra qualificada, en especial les del sector hoteler i de la construcció. Per aquest motiu, des de la Cambra es coordinaran formacions específiques amb el Servei d’Ocupació per cobrir les necessitats que es vagin denunciant. La primera formació tindrà lloc el proper mes d’abril i serà per a auxiliars de carnisseria i de xarcuteria.

Un altre eix és la potenciació de les col·laboracions entre la Cambra i les diferents associacions de comerciants del país per promocionar i recuperar el comerç minorista, ja que, segons va informar Pantebre, «a dia d’avui l’activitat és més dèbil i lenta que la resta dels sectors, a causa sobretot de la manca de dinamisme del consum i de la forta competència exterior». Tanmateix, es preveu promocionar l’economia andorrana a través de diverses jornades i trobades empresarials al país o a l’exterior.

De la mateixa manera, amb l’objectiu de reforçar l’assessorament i acompanyament a les empreses, autònoms i inversors estrangers, es posarà en marxa la nova oficina del punt d’empresa, que estarà a la planta baixa de l’edifici del Prat del Rull. També en l’àmbit de la promoció i diversificació, l’any que ve s’implementarà el Reglament d’aviació civil, que permetrà disposar d’un registre d’aeronaus i farà possible el desenvolupament de tot un sector econòmic al voltant d’aquesta activitat.

D’altra banda, i en vista de la recurrent reivindicació d’agilitzar els tràmits judicials i administracions relacionats amb el sector empresarial, es farà efectiva, en col·laboració amb el Col·legi d’Advocats, la Cort d’Arbitratge del Principat (CAPA) per dotar el sistema d’un nou mecanisme de resolució ràpida de conflictes.

Finalment, la Cambra aposta per seguir tenint un paper actiu en la negociació amb la Unió Europea i «vetllar» perquè en cada fase del procés «s’efectuï una anàlisi seriosa dels impactes que l’acord d’associació pot tenir sobre l’economia i la societat andorrana».