La prova d’ADN dels gossos serà obligatòria i l’hauran de pagar els propietaris

La prova d’ADN per als gossos serà obligatòria a partir del primer trimestre de l’any que ve, en principi cap al març. Així es va fer saber ahir durant la reunió de cònsols que es va celebrar al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, l’última abans d’acomiadar aquest any.

Conxita Marsol va explicar: «Actualment és obligatori censar els gossos i hem arribat a un acord amb el Govern perquè afegeixi al reglament establir la obligatorietat també a la prova d’ADN», de manera que quan hi hagi algun excrement al carrer que no s’hagi recollit, es pugui analitzar per saber de quin gos és i així poder sancionar el seu propietari amb una multa econòmica que actualment poden ascendir a 300 euros.

El que grinyola més d’aquest acord és que seran els amos de les mascotes els que hauran de fer front a les despeses, encara no determinades però que per exemple a Espanya, actualment té un preu d’entre 30 i 50 euros. Amb tot, tant la cònsol major de la capital com el seu homòleg Josep Miquel Vila, no van descartar que hi hagi «alguna ajuda comunal», tot i que no és una qüestió que s’hagi debatut encara.

El màxim mandatari de Sant Julià fins i tot va ressuscitar la idea de la parròquia laurediana de crear una taxa per tinença de mascotes que hauria de servir per poder cobrir possibles construccions d’infraestructures per als animals de companyia, personal per al manteniment d’aquestes o inclús per incloure la prova d’ADN. «Només és una idea, per això, que s’hauria de debatre», va afegir Vila.

Inventari a les parròquies

L’altra gran punt que es va tractar a la reunió de cònsols té relació amb les normes internacionals comptables. Regint-se en això, el Govern ha demanat als comuns que facin un inventari amb els bens materials de cada parròquia. «Edificis, carreteres, carrers, monuments i tot s’haurà de valorar i saber la seva vida útil», va apunta Vila afegint que és una qüestió també de seguretat ciutadana: «Si per exemple fa tres anys que s’ha construït i en té cinc de vida, es poden preveure obres de reforma». També s’haurà de fer una classificació orgànica sobre la inversió en programes: despesa en temes socials, salut o infraestructures. Tots dos cònsols van rebre aquesta proposta «amb alegria» tot i que van reconèixer que es tracta d’una tasca dura i que requerirà molt de temps: «No crec que en un any estigui tot fet», va sentenciar Vila.

L’agència tributària pot ajudar en la gestió de retorns

Andorra la Vella continua dubtant si segueix les passes de la Massana i no s’adhereix a la futura agència tributària estatal que alliberaria els comuns de la responsabilitat en aquesta matèria o acceptar. En tot cas, Marsol va rebre el dilluns a la nit la trucada del ministre de Finances i Funció Pública i ahir va comentar que «vol que ens reunim un dia, no sé si vol fer-me alguna proposta».

En tot cas, Vila va comentar que segons la seva opinió, tots els comuns ja tenen una estructura a nivell tributari «que difícilment tindria més eficiència en la reducció dels costos», però sí va veure positiu des del punt de vista de la gestió de retorns per a tot aquell que té algun deute pendent amb les corporacions locals: «Des de la via executiva, veiem bé que es centralitzi el tema dels impagats».