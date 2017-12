Pisos de 200 euros contra l’exclusió

Entre aquest any i el següent, Andorra comptarà amb cinc pisos de lloguer social, destinats a persones i famílies en situació d’exclusió social. Pagant una quota d’entre 200 i 300 euros al mes, els veïns seleccionats pel departament d’Afers Socials podran viure en un dels apartaments reformats pel Govern fins que puguin fer front a un lloguer normalitzat. Quan superin la situació de vulnerabilitat el pis se cedirà a una altra família amb necessitats a cobrir amb més urgència.



Dels cinc apartaments, n’hi ha dos que, situats al Tarter, es remodelaran l’any vinent. Els que ja estan habilitats perquè famílies puguin instal·lar-s’hi immediatament són dos pisos ubicats a Arinsal i un altre a Encamp, on la setmana vinent ja hi començarà a viure una família amb dificultats. En total, el cost de les tres reformes ha suposat 127.000 euros per al Govern, propietari dels habitatges, que havien arribat a mans públiques per causes com impagaments, tal com va explicar el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, ahir, quan va mostrar l’apartament d’Encamp al costat de la secretària d’Estat d’Afers Socials i Ocupació, Ester Fenoll. El pis d’Encamp compta amb dues habitacions i una cuina i un bany adaptats.

Pel que fa als criteris per escollir les persones beneficiàries, Fenoll va indicar que es valoren tots els casos que formen part del col·lectiu en risc i es trien els més greus, a través d’una valoració conjunta des de les diferents àrees del departament d’Afers Socials. «Donem prioritat als casos en què s’ha d’actuar de manera més imperativa, com dones víctimes de violència de gènere, famílies amb necessitats econòmiques, gent gran sense recursos, persones amb discapacitat...», va subratllar Fenoll. Fenoll també va afirmar que el departament no té comptabilitzades les persones que es troben en situació de risc perquè s’actua de manera immediata quan es rep la demanda d’alguna persona en busca d’ajuda. A més, la secretària d’Estat va destacar la millora que viu el país en l’àmbit social arran de la superació de la crisi econòmica i del progressiu equilibri entre oferta i demanda de treball, que es va certificar ahir en la presentació dels resultats de l’enquesta de conjuntura que la Cambra de Comerç elabora cada semestre. «Tot i així, continua havent-hi persones que encara necessiten el suport d’Afers Socials», va dir Fenoll, fent menció a aquells que per malaltia, discapacitat o marginalitat continuen en exclusió, i no per causes purament econòmiques.



Als cinc pisos socials habilitats entre el 2017 i el 2018 se li ha de sumar el que ja està ocupat a Ordino des de l'any passat, on viuen dues persones d'edat avançada. «És un pis destinat a gent gran i té articulades una sèrie de suports comunitaris i de serveis domiciliaris específics», va explicar Fenoll, satisfeta que s'hagin integrat amb facilitat al veïnat.