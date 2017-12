Rosell es nega a declarar davant de Mingorance

L’expresident del Barça, Sandro Rosell, no ha volgut declarar davant de la batlle Canòlic Mingorance, que des de fa dos anys l’investiga sota l’acusació de blanqueig de capitals. Segons informa Crónica Global, Mingorance es va traslladar diumenge passat a Madrid per prendre declaració a Rosell, que es va negar a presenciar-se davant de la batlle al·legant que des de l’any 2015, ningú d’Andorra es va preocupar per conèixer la seva versió d’uns fets que l’FBI acabaria també denunciant a Espanya.

Tanmateix, el diari digital especifica que fonts pròximes a Rosell han afirmat que –després de sis mesos a la presó– l’expresident del Barça no està en condicions de declarar per uns fets ocorreguts fa 10 anys. A més, Rosell ha manifestat que quan recuperi la seva llibertat i, en conseqüència, tingui oportunitat de preparar el seu al·legat, compareixerà personalment davant de Mingorance per declarar el que convingui.

La investigació

La batlle andorrana va obrir una investigació contra Rosell i l’exconseller de Finances del Comú de Sant Julià de Lòria, Joan Besolí, després d’analitzar un informe incriminatori de l’FBI que els acusava de blanquejar comissions obtingudes per la comercialització de partits de la selecció brasilera. Afer amb el qual també s’ha vist implicat l’expresident de la Confederació Brasilera de Futbol, Ricardo Teixiera.