Concert solidari de Nadal del cor dels Petits Cantors

El cor dels Petits Cantors del Principat d’Andorra oferirà un concert de Nadal solidari per afavorir l’activitat de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (EENSM). L’espectacle, titulat No ho entenc, es farà al Centre de Congressos d’Andorra la Vella aquest divendres a les 21.00h. Les entrades costen 15 euros i ja es poden comprar de manera anticipada a les oficines d’Andbank i al despatx dels Petits Cantors.

L’actuació, que ja celebra la quarta edició, combinarà cant i ball i farà pujar a l’escenari fins a una cinquantena d’infants i joves, que una vegada més, col·laboraran en una causa solidària que servirà per finançar les activitats del centre educatiu. L’espectacle es centrarà en un fil conductor basat en la història d’en Pau, un nen trist que ha perdut el seu avi, i la de la Meritxell, la nena optimista que l’aconseguirà animar a través del poder de la música. La directora del cor, Catherine Metayer, va avançar ahir que el concert inclourà clàssics nadalencs com el tradicional El noi de la mare i cançons més modernes, com algunes del grup vocal Pentatonix, segons informa l’ANA. Metayer també va avançar que s’interpretaran alguns temes del popular musical Glee.



Marta Deu, autora del text i membre de la junta dels Petits Cantors, va explicar que els papers del Pau i Meritxell els interpretaran diversos cantors. A banda, Deu va subratllar que el cor dels Petits Cantors no només té l’objectiu de treballar la música, sinó que va més enllà i s’esforça també per entrar en l’àmbit de la pedagogia i la convivència. Durant aquest curs s’han incorporat un total de 18 nens i nenes al cor, una xifra que la directora del conjunt valora molt positivament.