Divorci liberal

La divisió interna de Liberals d’Andorra (Ld’A) que fa dies que es rumoreja s’ha materialitzat amb el trencament del grup parlamentari. Josep Pintat, Carine Montaner, Carles Naudi, Josep Majoral i Joan Carles Camp deixen el Grup Parlamentari Liberal i passaran a formar part del grup mixt, juntament amb els tres consellers del Partit Socialdemòcrata (PS), el representant de Socialdemocràcia i Progrés (SDP) i la parlamentària independent. Així ho van comunicar els cinc consellers ahir en roda de premsa després d’entrar una carta a sindicatura anunciant la seva decisió. El divorci és total i els dos consellers afiliats a liberals, Josep Pintat i Carine Montaner –els altres són independents–, es donaran de baixa del partit de manera immediata. El grup liberal quedarà constituït per la mínima, amb només Jordi Gallardo, Ferran Costa i Judith Pallarés.



El grup liberal es queda, per tant, sense el suport de Sant Julià de Lòria i de la Massana. Dues pèrdues que els complica, i molt, el seu futur electoral i també el dia a dia legislatiu, amb la pèrdua de cinc dels vuit consellers que tenien. Qui surt victoriós de la partida d’escacs és Demòcrates per Andorra (DA) que, sense ni tan sols haver parlat d’una data pels comicis, ja ha desbancat el seu principal opositor. Amb l’anunci d’un hipotètic avançament de les eleccions, Toni Martí ha aconseguit que Liberals d’Andorra iniciés un procés per escollir candidat abans d’hora i ha acabat amb el trencament del grup al Consell General, deixant sense armes al principal grup de l’oposició. Una jugada impecable de l’actual cap de Govern que, segons diverses fonts consultades, no té intenció de convocar eleccions a mitjans de l’any vinent com creu Gallardo, sinó que les convocaria a finals d’any, només un parell o tres de mesos abans del que tocaria.

La votació de la reforma comunal i el procés per escollir candidat provoquen la separació

L’actual líder taronja no només va utilitzar un possible avançament electoral com a estratègia, sinó que també es va reunir amb Pintat i el sector d’UL aprofitant la mala maror que els lauredians tenien amb Ld’A. El resultat: escac i mat al principal partit de l’oposició que deixa via lliure als demòcrates per tornar a guanyar les eleccions.



L’origen de la separació

Segons el líder del nou grup parlamentari, l’origen de la separació és la votació de les lleis de transferències i competències comunals després l’informe del catedràtic Aparicio encengués els dubtes sobre la constitucionalitat dels textos. El grup liberal va acordar que tres dels seus consellers (Pintat, Camp i Gallardo) votarien a favor de la reforma perquè poguessin ser aprovades, ja que DA requeria d’una majoria qualificada. La fórmula, segons el lauredià, permetia que les lleis s’aprovessin i que els consellers que s’havien abstingut presentessin un recurs al Tribunal Constitucional si així ho creien oportú. A últim moment, però, Gallardo es va fer enrere argumentant que havia rebut «pressions» i es va abstenir.



Pintat va ser ahir especialment dur amb els parlamentaris Gallardo i Costa i va considerar que si no estaven d’acord amb la decisió que s’havia pres en el si del grup liberal «haurien d’haver estat conseqüents i dimitir».

El principal opositor de DA es trenca i deixa el camí més fàcil als taronges per tornar a guanyar les eleccions

A l’afer de la votació se li va sumar el malestar pel procés que el partit va posar en marxa per escollir candidat a cap de Govern. La jugada de Gallardo per fer-se amb el lideratge del partit consistia a posar en marxa un procés de primàries, al qual sabia que Pintat no participaria. Tot plegat, va afirmar Pintat, va contribuir a construir «una situació difícil de reconduir». La cerca de qui havia d’encapçalar la llista liberal a les properes eleccions van provocar «tensions entre els dos partits» que s’han acabat separant: Liberals d’Andorra i Unió Laurediana posen distància.



«No tocava encarar un procés d’aquestes característiques», van criticar Pintat i Naudi, tot afegint que buscar candidat sense un programa polític «no és el nostre tarannà». També la consellera Carine Montaner va afegir que «ajuntar-nos per ajuntar-nos només per guanyar DA no és la nostra filosofia», en relació als contactes que Ld’A té amb SDP per unes possibles llistes territorials conjuntes. Per Pintat, ha sigut un procés «excloent amb el qual no em sento identificat».



SDP no dona per perduda encara la vicepresidència

La imminent arribada de nous membres al grup mixt obligarà a fer canvis segons les proporcions que estableix el reglament del Consell General. Tot i això, ahir SDP va explicar que encara no dona per fet que perdin la vicepresidència del grup mixt a causa de la incorporació de vuit consellers del grup liberal.



«La sindicatura és qui ha de decidir en última instància com s’articularà el grup, que ara serà més nombrós i amb més sensibilitats», va expressar el conseller d’SDP Víctor Naudi.



En qualsevol cas, els progressistes van desitjar que la situació «s’estabilitzi el més aviat possible per poder acabar la legislatura amb garanties i permetre aprovar les lleis pendents, sobretot de cara a la previsió de canvis a les comissions».