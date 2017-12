El PS demana per la reducció del català al batxillerat andorrà

El conseller general del PS, Pere López, va tamitar urgentment una pregunta de cara a la sessió de control a Govern de demà per saber els motius pels quals s’ha optat per suprimir una hora de llengua catalana al batxillerat del sistema andorrà. El parlamentari no comparteix aquesta mesura que, al seu entendre, pot provocar que molts alumnes no coneguin suficientment el que, van recordar des del partit, «és l’idioma oficial del país». En l’escrit tramitat a Sindicatura, López posa en relleu que «el nombre d’hores d’ensenyament» de llengua catalana «és inferior en l’escola andorrana al que s’imparteix en la resta de sistemes educatius». També remarca «la preocupació manifestada pels ensenyants perquè aquesta reducció pot afectar l’assoliment del nivell C1», així com a d’altres competències relacionades amb aquesta assignatura. A més, el conseller general considera que el català «no pot veure’s relegat per altres matèries i que el coneixement en profunditat de la llengua i de la literatura catalana no es pot entendre sinó com una qüestió identitària del nostre país».

Per això, va preguntar al Govern «quins han estat els motius que han portat a la reducció d’una hora setmanal de l’assignatura de llengua catalana en el nou model de batxillerat» i «com ha valorat les possibles conseqüències d’aquesta decisió». El PS es va mostrar ahir «sobtat» per la decisió.