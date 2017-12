Obligats a guanyar

Una nova final per al BC MoraBanc Andorra de cara a classificar-se per al top 16 de l’EuroCup. Per davant queden tres partits que necessita guanyar i el proper el té avui mateix contra el Cedevita Zagreb, l’equip amb el que ha perdut fins el moment amb una major diferència. L’enfrontament es disputa al Poliesportiu d’Andorra a les 20.00 hores.

«La nostra continuïtat a l’EuroCup passa per que guanyem el màxim de partits i tot i així també depenem d’algun resultat», així ho veu el tècnic del MoraBanc, Joan Peñarroya, que destaca especialment l’excel·lent moment en què es troba el conjunt croat: «Estem parlant d’un rival que des que vam anar nosaltres allà han jugat 17 partits i han guanyat 15. Es mouen en percentatges d’equips top a Europa, per sobre del 55% en tirs de dos, del 45% de tres anotant més d’11 triples, amb jugadors molt importants. Un equip fet per guanyar la seva competició domèstica amb el qual els donaria accés a l’Eurolliga i que volen dir coses en aquesta EuroCup». Per contrarestar l’estat de forma balcànic, «tot el que sigui estar bé en tasques defensives i intentar baixar d’aquests grans percentatges del Cedevita ens ajudarà a tenir opcions de partit. També haurem de fer un pas en els nostres».

Peñarroya: «És un rival amb una dinàmica molt positiva, amb una trajectòria els últims 50 dies d’equip top»

A Zagreb, a la primera volta, els andorrans van perdre de 18 punts (91-73), la major derrota patida a Europa aquesta temporada. Pensar en recuperar aquesta diferència, respecte a hipotètics futurs empats, és secundari, no com va passar davant el Fiat Torí. «L’altre dia vam pensar bastant amb l’average perquè sí que ho necessitàvem i era de sis punts. Si pensem en el de demà [per avui] segurament ens aniria pitjor». I més davant «un rival amb una dinàmica molt positiva, amb una trajectòria els últims 50 dies d’equip top i el que hem de pensar és en fer molt bé les coses per guanyar el partit». Tot i així, «estem convençuts que amb la línia que mantenim tindrem les nostres opcions de victòria».

Conviure amb problemes

Les derrotes es van acumular en excés al primer tram de la temporada, igual que les lesions. Dues circumstàncies que el MoraBanc ha hagut d’afrontar per resorgir. «Aquest equip va començar la temporada amb problemes, perdent partits que se li escapen al final, perdent tres pròrrogues», assenyala Peñarroya, valorant que el seu, «és un equip que està creixent des del patiment, el no guanyar, des del tenir problemes de diferent tipus», però tot i així «no s’ha vingut a baix i mica en mica va trient el cap. Està lluitant i competint contra tothom i això té més valor, quan les coses no et van de cara».

Jankovic: «És una gran oportunitat per jugar millor i més fort. L’equip no se sent estressat»

Chris Copeland ahir va passar per l’especialista per tractar el seu problema als dits de la mà i és dubte pel matx d’avui. Qui reapareix és Vlado Jankovic, ja del tot recuperat. «Em sento bé, preparat per tornar. He fet una bona rehabilitació», assegura el grec, considerant que «és un bon partit per a mi per tornar i ajudar l’equip a guanyar». Veu al Cedevita «amb molt bona ratxa», però tot i així «és una gran oportunitat per a nosaltres per guanyar» i seguir amb la línia ascendent per poder continuar a la competició: «Sabem el que hem de fer per classificar-nos per a la pròxima ronda de l’EuroCup, que és el que tots volem».

El MoraBanc està obligat a sumar triomfs si vol seguir viu. Aquest fet no suposa «pressió, és una gran oportunitat per jugar millor i més fort. L’equip no se sent estressat per això. Tenim un desig especial per jugar», amb una plantilla on «hi ha grans jugadors a l’equip, amb talent i experiència per fer un bon partit». El tema de la diferència de punts tampoc el preocupa en excés, ja que «l’average no és el nostre objectiu principal. Si anem guanyant per una gran diferència durant el partit podríem fer-ho, però el nostre objectiu és vèncer, i aconseguir-ho en els tres partits que ens queden, perquè llavors les nostres opcions de classificar-nos són grans».

Un projecte One Team diferent a la resta

Els equips de l’EuroCup participen al projecte One Team, una iniciativa encarada a l’ajuda de col·lectius amb risc d’exclusió dins la societat. El del MoraBanc es diferent als altres conjunts i està dirigit a la lluita contra la violència de gènere. Es desenvolupen una sèrie de formacions a càrrec del ministeri de Benestar Social amb els components dels equips masculins i femenins del club. «No només volem que els jugadors i jugadores que passen per la nostra base tinguin la sensació que els ensenyem a jugar a bàsquet i prou», exposa Jaume Tomàs, coordinador de la base de l’entitat.