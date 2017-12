Marín es queda fora de les finals al debut a Val Thorens

La jornada inicial de la Copa del Món de boardercross de Val Thorens (França) va estar marcada per les dures condicions meteorològiques, que no va donar una segona oportunitat a Lluís Marín per entrar a les finals després de patir una caiguda.

Els jutges en tot moment van estar pendents del temps. La segona mànega es va suspendre després de l’aparició d’una boira densa, passant a disputar-se avui directament les finals. En categoria femenina faltaven dotze riders per competir quan va succeir, entre elles Maeva Estévez, que participarà avui a les classificatòries. A la primera mànega Marín va caure al cinquè peralt. Anava camí de guanyar-se el bitllet durant la seva actuació, ocupant el 31è lloc al primer punt intermig i el 34è al segon, fins que va patir l’inicident.

Marín: «Em quedo sense finals. Això és així i ara a continuar treballant, seguir endavant, tot i que hagués estat bé fer les finals»

«La pista era bastant dolenta, mal construïda, no tenia cap ritme i amb zones mortes, amb bonys a tot arreu, però també és normal amb les condicions meteorològiques que han tingut, que no han pogut treballar», indicava Marín, assenyalant que «durant els entrenaments no he estat ni massa bé ni massa malament, normal, i a les classificatòries m’he caigut al cinquè peralt, gairebé al final i malauradament com que només hem tingut una classificatòria per la suspensió de la segona a causa del temps, em quedo sense finals. Això és així i ara a continuar treballant, seguir endavant, tot i que hagués estat bé fer les finals».