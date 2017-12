Citat a declarar un professor per piular contra la violència de l’1-O

Manel Riu, el professor de Tremp denunciat per la Guàrdia Civil per haver criticat a través de Twitter i Facebok la repressió i les càrregues policials que van tenir lloc durant la jornada de l’1-O, ha estat citat a declarar i haurà d’anar al jutjat de Tremp el proper 18 de gener a les 10 del matí per parlar davant del jutge sobre el delicte d’odi a les xarxes socials i de revelació de secrets de què se li acusa. L’origen de les acusacions presentades per l’institut armat espanyol són un centenar de publicacions.

«Fins ara, ens hem ajustat a la primera estrofa dels Segadors. Des d’avui, hem d’activar la segona. I, quan estiguem preparats, hem d’encetar la tercera. #EndarrereEsmolemSeguem». «El meu volum fa que ningú no me prenga per una ballarina del Bolxoi. El careto de l’Albiol fa que ningú no el prenga per un ésser intel·ligent. A més, després els feits confirmen ambdues suposicions». Aquestes són algunes de les piulades que fonamenten la denúncia de la Guàrdia Civil contra el professor pallarès. Riu, encara actiu a Twitter, va recordar ahir a través del seu perfil una sèrie d’exemples dels tuits considerats «criminals» per la Guàrdia Civil, en paraules del mateix professor.



L’acció judicial contra el professor no és un cas aïllat sinó que s’emmarca en l’anomenada Operació Dignity, un operatiu d’àmbit provincial a través del qual la Guàrdia Civil pretén perseguir crítiques personals cap a l’actuació del cos armat durant l’1-O. Així ho va reconèixer la Guàrdia Civil en un comunicat. Dins aquest pla s’hi inclouen unes vuit denúncies més contra docents de tres escoles diferents de la Seu d’Urgell per haver debatut a classe sobre aquells fets, segons va informar RàdioSeu, ahir.



El mestre afirma que va fer una «critica forta» als cossos i forces de seguretat de l’Estat i al govern espanyol en algunes de les seves publicacions, però aclareix que només es va limitar a deixar constància d’una opinió personal que «molta més gent» comparteix en relació a l’actuació policial de l’1-O. «Ho he dit jo com ho ha dit tanta gent», va afirmar Riu. El docent sosté que «el nivell de violència que van exhibir Guàrdia Civil i Policia Nacional contra els votants del referèndum li va fer dir que s’havien comportat «de manera salvatge i inhumana».



Riu és citat a declarar després de ser detingut el 16 de novembre, quan agents de l’institut armat espanyol van anar-lo a buscar al matí a l’institut on estava treballant. En aquell moment no hi era, per això van anar a casa seva, on li van dir que els acompanyés a la caserna de Tremp. Hi va anar en el seu cotxe acompanyat dels guàrdies i un cop allà li van informar de les raons per les quals estava detingut. Al costat del seu advocat, Riu es va acollir al dret a no declara i va ser deixat en llibertat.