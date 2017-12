Al Papanico te'n faràs un fart de quedar-te'n tip

Un restaurant per tot tipus d’ocasions i per quedar sempre satisfet. Això és el Papanico, un tot terreny on, amb el davantal posat, en Pep et rebrà amb un somriure d’orella a orella i amb ganes que passis un bon àpat. I és que el seu punt fort és la vocació de servei, donar de menjar a tothom, allò que vol perquè en quedi satisfet i sigui l’hora que sigui. El Papanico és un històric del Principat, amb públic local i alhora turistes, fet per la família, per un mos al migdia o un sopar d’amics és el lloc ideal per tastar unes bones tapes; per picar podeu fer la fantàstica tonyina, que ve amb tres daus deliciosos en el seu punt just de cocció, unes braves, unes tallarines o escopinyes portades des de Pontevedra o també un foie amb figues comfitades. Tot i això, sens dubte un dels seus plats estrella són els tacos de filet d’Angus saltejat amb all, pebre en gra i vi blanc. De segon, uns peixos frescos espectaculars (no us perdeu la tonyina vermella, el lluç o el turbot a la donostiarra) i unes carns de primera qualitat. Cal posar-hi especial atenció als postres casolans com la panacota o les creps de qualsevol cosa fetes al moment. Com deiem, la vocació de servei és innegable, és un tot terreny en tots els sentits perquè si et ve de gust alguna cosa que no és a la carta però en tenen els ingredients, demana-ho. T’ho faran encantats. Per regar tot això tenen una bona varietat de vi a copes, blancs i negres, no obstant, una de les millors opcions per acompanyar les tapes és una San Miguel.

La nostra recomanació:

Picar unes tapes i acompanyar-ho d’un segon una mica més potent, tenen carns i peixos de primera qualitat i tapes de les de tota la vida, la combinació és possiblement la millor opció. Ideal per… Àpats amb amics, família o al migdia sortint de la feina.

Punts forts i punts febles:

El punt fort són les racions generoses. Bo i abundant. El punt feble seria possiblement la presentació dels plats. No és la seva prioritat, i s’entèn. No estan mal presentats però podria millorar.

Avinguda Príncep Benlloch 4,

Andorra la Vella, AD500

867 333