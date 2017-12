Les discos no serviran copes mitja hora abans de tancar des del Nadal

Les discoteques hauran de deixar de servir alcohol mitja hora abans del tancament, una mesura que es començarà a implementar aquestes festes nadalenques, tal com havia avançat EL PERIÒDIC fa una setmana. Una iniciativa que ahir va aprovar el consell de ministres i que es farà efectiva l’endemà de publicar-se al BOPA, és a dir, dijous 21 de desembre. En concret, aquesta normativa preveu que aquells locals que poden tancar a les 05.00 hores, deixin de servir begudes alcohòliques a les 04.30 hores, mentre que quan hi hagi una festa especial i clausurin a les 06.00 hores ho hauran de fer a les 05.30 hores.

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va explicar ahir a aquest rotatiu que amb aquesta mesura es vol combatre els aldarulls que es produeixen a la nit i molesten els veïns, principalment, durant la temporada d’hivern. En un primer moment, es va considerar posar en marxa aquesta iniciativa com a prova pilot al Pas de la Casa, però finalment es va decidir fer-la extensiva a tot el Principat. «Al Pas de la Casa concentren els aldarulls en unes setmanes a l’any on hi ha una afluència massiva de turistes, però també tenim problemes a les parròquies centrals com Andorra la Vella o Escaldes-Engordany», va ressaltar Espot.



Amb això, segons el ministre, farà que la gent quan surti del local no vagi tan beguda i, per tant, hi hagi menys desordres al carrer. A més, també va exposar que el fet que no es pugui beure dins de la discoteca també propiciarà que la gent marxi esglaonadament de l’establiment.

Espot va assegurar que aquesta mesura és una prova pilot per aquesta campanya d’hivern. «Si funciona, ho entrarem dins d’un projecte de llei», va aclarir el ministre. En aquest sentit, va dir que estan preparant un projecte de llei sobre seguretat ciutadana.

Així mateix, va relatar que serà la Policia l’encarregada de vigilar que els locals d’oci nocturn compleixin amb aquesta iniciativa, de la mateixa manera que ho fan amb els horaris de tancament d’aquest establiment. Per les discoteques que no segueixin el reglament, s’imposaran sancions. Tot i que el ministre no va dir una xifra exacta, va indicar que serà similar a la d’altres sancions que es posen quan els establiments tanquen més tard de l’hora que se’ls permet.

Malestar a les discoteques

Aquesta iniciativa ha generat malestar entre els propietaris de locals d’oci nocturn. Primer perquè creuen que afectarà les seves vendes i segon per al moment que s’imposarà, just a l’inici de la festivitat nadalenca que és quan hi ha més afluència de turistes a Andorra i, per tant, quan més facturen.

Xavier espot ministre d’interior: «Tenim un turisme familiar o veïns que no tenen perquè viure els incidents que es poden produir durant la nit»



«Això no es pot fer ara i així, al Nadal és quan la gent surt més, hi ha sopars d’empresa», va assenyalar Pere Ojeda, vocal de l’associació de locals d’oci nocturn. «Nosaltres vivim de la venda de l’alcohol i la música. És vergonyós», va exposar Ojeda.

Així mateix, va apuntar que això els comportarà conflictes amb els clients. En aquest sentit, va argumentar que els usuaris vindran a demanar alcohol i com que no se’l podran vendre s’enfadaran. «Això és perjudicial», va sentenciar Ojeda.

També és del mateix parer Aaron Comella, co-soci de la discoteca Loop 54. En el seu cas, va afegir a aquests arguments que els bars podran seguir servint alcohol fins a les 03.00 hores, que és quan tanquen i llavors la gent es desplaça a les discoteques. «Ens deixen un marge de facturació de només hora i mitja», va exposar Comella. Per això, va valorar que amb aquesta iniciativa «es mata» a les discoteques. En aquesta línia, va opinar que és millor tornar la normativa antiga, quan els locals d’oci nocturn tancaven a les 04:30, que no pas fer que deixin de vendre alcohol mitja hora abans.

Sense consens

Malgrat que Espot va manifestar que s’havia reunit amb representants de locals d’oci nocturn per debatre la proposta, Comella i Ojeda van lamentar que no se’ls ha consultat aquesta iniciativa. «No s’ha tingut en compte els actors de la nit, no s’ha reunit amb nosaltres ni ha dit res», va subratllar Comella que va agregar: «No es pot fer un decret tan ràpid, que no tenim temps ni adequar-nos i en l’època de major facturació de l’any», va defensar Comella.



Ara bé, segons Espot aquesta mesura no afectarà les vendes dels establiments i va considerar que s’ha d’impulsar un oci nocturn amb un consum responsable. «Aquí també tenim un turisme familiar o veïns que no tenen perquè viure els incidents que es poden produir durant la nit», va ressaltar el ministre.