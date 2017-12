Torres: «El document de Saetde sobre Concòrdia està quasi llest»

El document de Saetde amb què el soci majoritari, Joan Viladomat, ha de justificar que els terrenys de Concòrdia formen part de la concessió del domini esquiable està gairebé acabat i el Comú d’Encamp el rebrà en les pròximes setmanes segons informa l’agència ANA. El cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, havia exigit tenir-lo abans que acabés l’any, però com que té la garantia que l’esborrany està fet, està disposat a esperar-lo fins a les primeres setmanes de l’any. «El desenllaç està al caure, els juristes de Saetde volen parlar amb els juristes del comú per tancar l’informe», va aclarir Torres.

El cònsol va explicar que si no es posen d’acord amb els arguments que presenti Saetde, la societat presentarà demanda a la corporació local, una petició que espera que sigui raonable per no acabar en un judici. Torres no va voler especificar de quina manera Saetde reclamarà una compensació per tots els anys en què considera que hauria d’haver gaudit de la concessió dels terrenys de Concòrdia, si serà econòmica o d’ús. «Esperem el document oficial», va reiterar el mandatari encampadà. Els terrenys, a més, han estat històricament disputats pels comuns de Canillo i d’Encamp, tot i que una sentència judicial els va posar dins dels límits encampadans.

Fa dos anys, el Comú d’Encamp i Saetde van firmar un acord d’intencions que no pressuposa l’adopció de cap compromís fins que no sigui formalitzat. El comú continua a l’espera de l’informe de Saetde que ha d’argumentar que els terrenys de Concòrdia estarien des de l’inici en la concessió, per poder acabar de negociar l’acord. Torres havia alertat que si la situació no es desencallava abans d’acabar l’any estarien disposats a tirar-lo enrere. Ara tindrà paciència unes setmanes més.

30,6 milions de pressupost per al 2018

El comú d’Encamp va aprovar el pressupost del 2018 amb l’abstenció de l’oposició. La corporació ha calculat un pressupost equilibrat, de 30,6 milions d’euros en ingressos i en despeses, un 6,55% més que l’any passat. En el capítol d’inversions, entre les quals destaquen l’escola bressol i l’ETAP del Pas de la Casa, el comú ha previst 6,5 milions d’euros. El cònsol major, Jordi Torres, va anunciar que hi ha una partida destinada al pla de dinamització de la parròquia, que es redactarà durant l’any que ve per implementar les primeres accions durant el 2019. L’oposició va criticar que el pla arriba molt tard, ja que Encamp necessita un impuls comercial i empresarial des de fa anys.