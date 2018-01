47 detinguts durant la campanya de controls de Nadal

La Policia va tancar ahir la darrera campanya contra la conducció sota els efectes de les drogues i l’alcohol amb una cinquantena de detencions, en concret, 47. La campanya es va iniciar el 13 de novembre i els dies que es van produir més detencions van ser entre l’11 i el 24 de desembre, coincidint amb els sopars de Nadal.

Malgrat que durant el període nadalenc sempre s’incrementa la vigilància, la policia realitza periòdicament controls d’alcoholèmia i també realitza les proves a les persones al volant que pateixen un accident o cometen una infracció al codi de circulació. Entre el 13 de novembre i el 7 de gener es van detenir 29 persones per aquests motius durant controls rutinaris, per tant, en total, el nombre de detinguts per conduir sota els efectes de l’alcohol (i en algun cas, també de les drogues) va ser de 76.

Les sancions

La sanció administrativa per conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues pot suposar la suspensió del permís de conduir per una durada màxima d’un mes, juntament amb una sanció de 150 euros. A més, les conseqüències jurídiques de les infraccions per la via penal poden comportar penes de presó d’entre dos anys i quatre anys.