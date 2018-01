Tres anys de presó per fumar marihuana amb un menor

Cinc anys de presó ferma per robar dos televisors i compartir una cigarreta de marihuana amb dos menors. Això és el que va demanar ahir el fiscal davant del Tribunal de Corts per a un home que, suposadament, va agafar les claus de casa dels pares d’un amic seu, va accedir al domicili i va sostreure dos televisors, el novembre del 2014. Per això, se l’acusa d’un delicte major de furt en una casa amb accés a les claus d’una manera il·legítima. El presumpte autor del delicte estava a casa seva amb el seu amic i la seva companya consumint marihuana. En un moment donat, però, va sostreure les claus sense que el seu col·lega es dones compte i va marxar al domicili dels pares d’aquest. De fet, l’acusat havia viscut una temporada en aquesta casa, segons va explicar el pare de l’amic en el marc del judici i en una primera audiència que es va celebrar el mes de novembre.

Un cop es va apoderar dels aparells, en va vendre un a un home per uns 200 euros, mentre que l’altre no se sap que en va fer, ja que no es va trobar mai. Per això, el fiscal va reclamar dos anys de presó ferms.

Però aquest no és per l’únic delicte que se’l va jutjar ahir a l’acusat, que no va acudir a l’audiència. De fet, el seu advocat va dir que no s’havia pogut posar en contacte amb ell.

També se l’acusa d’un altre delicte major d’apropiació indeguda perquè hauria robat una Play Station 3 a un jove, que en aquell moment era menor d’edat. Es dona el cas que els dos nois jugaven a les tardes a la videoconsola i, com a mínim, en dues ocasions van compartir cigarretes de marihuana amb un tercer familiar del menor, que tampoc tenia 18 anys. Segons va explicar el jove ahir, quan es va celebrar una segona vista per aquest judici, l’acusat li va oferir de fer un intercanvi de Play Station. Per això, li va donar la videoconsola a l’esperar que l’acusat li entregués la seva, cosa que mai va fer. A més, li va robar el mòbil al seu familiar. En concret, li va demanar l’aparell per fer trucades, però no se’l va retornar i el va vendre. De fet, tot es va destapar quan la compradora del mòbil es va donar compte que l’aparell era robat perquè hi havia fotografies de persones que no eren el venedor. Per això, es va posar en contacte amb la mare de la víctima, de la qual va trobar el contacte al mòbil. Per això, el ministeri fiscal li va demanar tres anys de presó ferma per un delicte major de cessió de marihauana a dos menors, així com tres mesos per impropiació indeguda de la videoconsola i el mòbil.

També va exigir una multa de 500 euros per una contravenció penal per fumar marihuana en grup,. A més, va reclamar una responsabilitat civil d’uns 1.700 euros que és el cost que tindrien les televisions, la Play Station, el mòbil, així com el que van pagar els compradors per aquests aparells.

La fiscalia va indicar que com que ha demanat la pena mínima en tots els delictes, els cinc anys i tres mesos de presó són ferms.

Tatuatge

La defensa va assenyalar que tenia un tatuatge d’una pantera al coll que era molt visible i que el comprador de la televisió no va identificar ni tampoc la Policia. A més, va assegurar que l’acusat i l’amic a qui presumptament li va agafar les claus tenen una forta semblança física, per la qual cosa va insinuar que el que hauria robat els televisors seria el col·lega del seu client. A més, va assenyalar que el cas de les consoles era un intercanvi que no es va arribar a produir. Per això, el lletrat va considerar que no hi ha proves suficients per condemnar el seu representat i en va exigir la lliure absolució.

El jove a qui presumiblement li va robar les claus també estava citat al judici com el presumpte autor d’una contravenció penal pel consum de marihuana en grup, però tampoc es va presentar. Segons el seu pare ara viu a Barcelona.